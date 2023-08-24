Mengenal Kanker Nasofaring, Jadi Salah Satu Kanker yang Paling Banyak Diidap di Indonesia

MENGENAL kanker nasofaring (tenggorokan) yang merupakan salah satu dari lima kanker terbanyak di Indonesia. Lebih dari 60 persen kanker nasofaring terjadi pada usia produktif. Sebagian besar penderita kanker nasofaring sudah berada dalam stadium lanjut sehingga sulit untuk ditangani.
Dikutip dari buku Yayasan Kanker Indonesia, pada Kamis (23/8/2023). Gejala-gejala yang muncul pada kanker nasofaring adalah keluhan pilek berkepanjangan, mimisan atau benjolan yang semakin besar. Jika menemukan gejala tersebut maka melakukan pemeriksaan ke dokter bisa menjadi solusi terbaik.
Gejala Kanker Nasofaring
Gejala tersering:
Gejala lain:
Pencegahan kanker nasofaring
Berikut beberapa pencegahan kanker nasofaring:
Faktor resiko kanker nasofaring
Berikut merupakan faktor kanker nasofaring meliputi: