Dampak Bermain Judi Online pada Anak-Anak, Bisa Kecanduan hingga Gangguan Mental

KEMAJUAN teknologi tidak selamanya membawa dampak baik untuk kehidupan. Terbukti dari makin banyaknya link judi online yang masuk ke dalam situa pemerintahan dan pendidikan. Hal ini tentu sangat berbahaya karena akses untuk melakukan judi semakin jauh lebih mudah untuk anak-anak.

Mengutip dari Twitter @ismailfahmi, saat ini di situs-situs akademik ada 1,2 juta halaman web judi online.

Tidak hanya itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi juga sudah menegaskan bahwa Indonesia sedang mengalami darurat judi online dan meminta semua masyarakat Indonesia bahu membahu untuk memberantas masalah ini. Sebab anak-anak pun sudah banyak yang menjadi korban.

"Kita darurat judi online. Semua pihak dan elemen masyarakat harus bahu membahu memberantas judi online ini. Banyak anak-anak kita yang menjadi korban. Generasi muda Indonesia harus kita selamatkan dari praktik haram ini,” kata Menkominfo Budi dalam keterangan resminya.

Jika judi online tidak diberantas, tentu saja akan ada korban-korban baru dan mengancam masa depan anak-anak. Sebab, ketika anak-anak berhasil mencoba satu kali bermain judi maka dirinya akan mulai kecanduan.

“Jadi, judi itu menstimulasi reward sistem di otak. Apa itu reward sistem? Itu adalah bagian di otak yang mana ketika bagian ini teraktivasi, seseorang merasa nyaman, senang, sehingga ingin mengulanginya kembali. Khususnya saat menang,” tutur Karina Isty, M.Psi., selaku Psikolog Anak saat dihubungi oleh MNC Portal Indonesia.

Hal tersebut akan membuat anak-anak nanti menjadi tidak fokus dalam belajar. Keadaan ini mengganggu mereka dalam meraih kesuksesan di masa depan.

“Jika tidak bisa menghentikan diri terhadap keinginan yang sangat menggebu-gebu untuk berjudi, pikiran yang terus menerus ke perjudian tentunya bisa mempengaruhi prestasi akademik,” ucap Karina.

Tidak hanya itu saja, bahayanya ketika seorang anak telah kecanduan judi online bisa membuat mereka mengalami gangguan mental hingga yang paling parah adalah bunuh diri.

“Kalau kecanduan, dan sudah masuk ke kategori gangguan psikologis, dampaknya bisa beda-beda, tergantung dari masing-masing diri,” ujar Karina.