HOME WOMEN HEALTH

Waduh, Pakar Sebut Salt Therapy Malah Menghambat Saluran Pernapasan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:01 WIB
Waduh, Pakar Sebut Salt Therapy Malah Menghambat Saluran Pernapasan
Salt therapy bagi kesehatan. (Foto: Freepik)
A
A
A

KINI salt therapy menjadi perbincangan publik setelah metode itu dilakukan oleh artis cantik Nikita Willy untuk anak semata wayangnya, Issa Xander Djokosoetono atau baby Issa.

Menurut Nikita Willy, memberikan metode salt therapy kepada buah hatinya diyakini dapat membantu menghilangkan racun, alergen dan partikel jahat di dalam saluran pernapasan.

 salt therapy

"Issa sedang tidak batuk/pilek, tapi karena udara Jakarta sedang tidak bagus jadi aku coba seminggu sekali melakukan salt therapy karena saat anak menghirup garam, hal itu akan membantu menyerap racun, allergen, dan partikel udara yang tidak baik lainnya dari saluran pernapasannya, sehingga menghilangkannya dari tubuh," tulis Nikita Willy dalam keterangan foto yang MNC Portal kutip dari Instagram Story @nikitawillyofficial94.

 BACA JUGA:

Namun di sisi lain, Dokter Spesialis Anak Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, SpA(K) mengatakan, metode salt therapy hingga saat ini belum ada penelitiannya. Bahkan justru malah berbahaya.

"Kalau kadar garamnya tinggi bisa ternyata penyempitan saluran napas," ujar Prof Bambang dalam Webinar Tinjauan Guru Besar FKUI: Dampak Polusi Udara pada Kesehatan, Kamis (24/8/2023).

 BACA JUGA:

Selain itu, bila anak-anak terlalu banyak menghirup kadar garam yang tinggi bisa menyebabkan sekresi atau mengeluarkan banyak lendir.

Halaman:
1 2
      
