Yasmin Napper Berani Pamer Jerawat, Begini Cara Mengobatinya

PUNYA jerawat pada wajah bukan satu hal aneh, bahkan ia berani memamerkannya. Sepertinya inilah yang hendak disampaikan oleh Yasmin Napper.

Mungkin tidak semua orang berani menunjukan masalah kulit tersebut dan bahkan kurang percaya diri. Namun Yasmin Napper tak segan memperlihatkan jelas jerawat kemerahan yang menghuni pipinya.

Melalui postingan instagramnya, Yasmin berusaha menguatkan mereka yang sedang berjuang melawan jerawat. Dia ingin pejuang jerawat tidak merasa insecure.

"Dear acne fighters! please jangan insecure because you are beautiful..lets go through this journey together...im really sorry you have to deal with this tapi kamu ngga sendirian," kata Yasmin Napper, dikutip dari instagram, Kamis (24/8/2023).

Bagi bintang film Satria Dewa: Gatotkaca itu, kembali mengingatkan kembali kunci dari menghadapi jerawat. Antara lain, menghilangkan stress dan tetap menjalani hidup sehat.

"Inget ya ini bukan salahmu. sabar, dont stress, stay healthy dan yang paling penting jangan lupa jaga skin barrier yah!!," lanjut Yasmin Napper.

Para pejuang jerawat dikatakan Yasmin tak boleh terpengaruh pada hal-hal negatif yang dilontarkan oleh orang lain. Ya, menurut Yasmin jerawat tidaknya menyeramkan, melainkan pandangan orang lah yang membuatnya seperti itu.

"Inget acne bukan monster tapi persepsi disekitarmu," tuturnya.

Lalu bagaimana cara mengobati jerawat?

1. Pakai produk topikal: Cara yang paling ampuh untuk mengatasi jerawat mendem adalah dengan mengaplikasikan obat topikal pada area tumbuhnya jerawat. Obat topikal di antaranya yang mengandung salicylic acid, retinoid, benzoyl peroxide, dan lainnya.

2. Konsumsi obat minum: Bagi jerawat mendem yang sudah sangat meradang dan aplikasi obat topikal tidak lagi mempan, disarankan untuk mengonsumsi obat. Pada umumnya obat yang digunakan adalah jenis antibiotik untuk memberantas perkembangan bakteri p.acnes pada kulit.