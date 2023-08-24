Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Menkes: 200 Ribu Warga DKI Sakit Pernapasan karena Polusi Udara

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |11:14 WIB
Menkes: 200 Ribu Warga DKI Sakit Pernapasan karena Polusi Udara
Menkes Budi, (Foto: Tangkapan layar konpers daring)
A
A
A

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak menampik polusi udara yang sangat buruk belakangan ini jadi biang keladi dari banyaknya masyarakat yang jatuh sakit. Khususnya di DKI Jakarta.

Menkes Budi mengungkap, telah terjadi kenaikan jumlah kasus pasien penyakit pernapasan (respiratory disease) di DKI Jakarta. Menurutnya, polusi udara memberi sumbangsih terhadap kenaikan kasus infeksi pernapasan di masyarakat.

"Di DKI Jakarta, sebelum pandemi Covid-19, jumlah kasus respiratory disease ada 50 ribuan orang. Sekarang sudah 200 ribuan," jelas Menkes Budi saat ditemui di acara ASEAN Finance and Health Ministrial Meeting, di Hotel Mulia Jakarta, Kamis (24/8/2023).

 BACA JUGA:

"Ini ada akibatnya dari polusi udara," tegas Menkes.

Perlu diketahui, menurut data Global Burden Diseases 2019 Diseases and Injuries Collaborators ada lima penyakit respirasi penyebab kematian tertinggi di dunia, yaitu penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), pneumonia, kanker paru, tuberkulosis, dan asma.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/481/3115650/kenali_rsv_penyakit_yang_dapat_tingkatkan_risiko_komplikasi_pada_usia_lanjut-Hy3M_large.jpg
Kenali RSV, Penyakit yang Dapat Tingkatkan Risiko Komplikasi pada Usia Lanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/483/2958058/pabrik-kimia-di-cilegon-alami-kebocoran-ahli-masyarakat-tutup-jendela-dan-pakai-masker-n95-ymW4q9iD64.jpg
Pabrik Kimia di Cilegon Alami Kebocoran, Ahli: Masyarakat Tutup Jendela dan Pakai Masker N95
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/481/2918942/who-lebih-dari-54-ribu-warga-gaza-terserang-wabah-penyakit-menular-karena-serangan-israel-9P2I1cJ40F.jpg
WHO: Lebih dari 54 Ribu Warga Gaza Terserang Wabah Penyakit Menular karena Serangan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/483/2899115/5-cara-mengobati-cegukan-terus-menerus-secara-alami-yzv9pzbGh1.jpg
5 Cara Mengobati Cegukan Terus Menerus Secara Alami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/483/2891008/waspada-ancaman-virus-nipah-begini-cara-penularan-serta-gejalanya-i5RfL79rIu.jpg
Waspada Ancaman Virus Nipah, Begini Cara Penularan serta Gejalanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/481/2884114/virus-nipah-serang-india-hingga-sebabkan-2-orang-meninggal-ini-tanggapan-epidemiolog-Vsqxy8giK4.jpg
Virus Nipah Serang India hingga Sebabkan 2 Orang Meninggal, Ini Tanggapan Epidemiolog
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement