Menkes: 200 Ribu Warga DKI Sakit Pernapasan karena Polusi Udara

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak menampik polusi udara yang sangat buruk belakangan ini jadi biang keladi dari banyaknya masyarakat yang jatuh sakit. Khususnya di DKI Jakarta.

Menkes Budi mengungkap, telah terjadi kenaikan jumlah kasus pasien penyakit pernapasan (respiratory disease) di DKI Jakarta. Menurutnya, polusi udara memberi sumbangsih terhadap kenaikan kasus infeksi pernapasan di masyarakat.

"Di DKI Jakarta, sebelum pandemi Covid-19, jumlah kasus respiratory disease ada 50 ribuan orang. Sekarang sudah 200 ribuan," jelas Menkes Budi saat ditemui di acara ASEAN Finance and Health Ministrial Meeting, di Hotel Mulia Jakarta, Kamis (24/8/2023).

"Ini ada akibatnya dari polusi udara," tegas Menkes.

Perlu diketahui, menurut data Global Burden Diseases 2019 Diseases and Injuries Collaborators ada lima penyakit respirasi penyebab kematian tertinggi di dunia, yaitu penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), pneumonia, kanker paru, tuberkulosis, dan asma.