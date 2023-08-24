Duh! Perempuan Masuk 5 Besar Kasus Prevalensi Kanker Paru-paru di Indonesia

KANKER paru-paru saat ini masih menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Merujuk pada penjelasan Dr. Sita Laksmi Andarini, Ph.D, SpP (K) selaku Dokter Spesialis Paru, prevalensi yang terjadi pada laki-laki masih menempati urutan pertama.

Lantas apakah artinya kaum perempuan aman? Jangan salah, nyatanya prevalensi kanker paru-paru menempatkan perempuan di urutan kelima. Hal ini lantaran perempuan lebih sering menjadi perokok pasif jika dibandingkan dengan laki-laki.

Selain itu, faktor penyebab lainnya yaitu adanya riwayat penyakit keturunan dalam keluarga, sehingga menyebabkan angka kematian kanker paru-paru juga terus meningkat. Dokter Sita mengungkap, faktor lainnya penyebab kanker paru-paru ialah adanya pajanan.

BACA JUGA:

“Yang ketiga pajanan pekerjaan karsinogen, contohnya asbestos pajanan sirika ya,” ujar Dr. Sita kala ditemui di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, belum lama ini.

“Kemudian pajanan debu kayu, juga resiko yang lain,” tambahnya.