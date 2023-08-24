Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pentingnya Skrining Kanker Paru sejak Dini, Bisa Kurangi Risiko Kematian Pasien

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |22:01 WIB
Pentingnya Skrining Kanker Paru sejak Dini, Bisa Kurangi Risiko Kematian Pasien
Pentingnya skrining kanker paru sejak dini. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KANKER paru menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia. Tidak sedikit dari kanker paru-paru diakibatkan oleh polusi udara.

Menurut Presiden Direktur AstraZeneca, Se Whan Chon sekitar 90 persen masyarakat Indonesia terlambat untuk diagnosis kanker paru. Alhasil kanker paru yang diidap seseorang sudah masuk ke dalam fase stadium lanjut, dan sulit untuk disembuhkan.

“Terdapat sekitar 500 ribu orang yang hidup dengan kanker paru-paru di Indonesia, dan jumlah tersebut bisa lebih tinggi lagi,” ucap Se Whan Chon, dalam acara Peluncuran Konsensus Skrining Kanker Paru Indonesia di The Westin Jakarta, Rabu 23 Agustus 2023.

Kanker Paru

Selain itu, Executive Director di Indonesian Association for the Study on Thoracic Oncology (IASTO) Prof. dr. Elisna menyebutkan banyaknya penderita kanker paru di Indonesia karena masyarakat yang menyepelakan upaya deteksi dini berupa skrining. Alhasil angka kematian akibat kanker paru masih terus dalam kategori tinggi.

“Salah satu faktor tingginya angka kematian ini adalah sebagian besar penyakit didiagnosis pada staging lanjut,” kata Prof dr. Elisna Syahruddin, SpP (K), PhD.

Oleh sebab itu, untuk menekankan penurunan angka kematian kanker paru yang terjadi, Prof. Elisna tidak hanya mengandalkan X-ray dada tradisional. Namun, menggunakan teknologi yang dinilai lebih canggih seperti tomografi komputer berdosis rendah (LDCT).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
