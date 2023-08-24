5 Kota di Jepang yang Muslim Friendly, Tersedia Masjid hingga Makanan Halal

DESTINASI wisata di Jepang tidak perlu diragukan lag.! Jepang memiliki daya tarik yang tak terbantahkan bagi para wisatawan karena perpaduan budaya, keindahan alam, tradisi dan sejumlah tempat menarik yang siap untuk dieksplorasi.

Yang lebih menarik lagi, Jepang juga telah mengangkat standar sebagai destinasi yang ramah bagi wisatawan muslim. Dengan adanya fasilitas-fasilitas seperti masjid yang mudah diakses dan restoran yang menyajikan makanan halal, Anda bisa menjelajahi keindahan Jepang dengan nyaman.

Lantas apa saja kota yang ramah muslim di Jepang?

Berikut ulasannya dikutip dari Instagram @cheriaholiday.

1. Tokyo

Tokyo adalah ibu kota Jepang yang menawarkan perpaduan menakjubkan antara budaya tradisional dan teknologi modern.

Tokyo menawarkan berbagai daya tarik bagi wisatawan muslim. Beberapa tempat yang mungkin Anda nikmati adalah Masjid Tokyo Camii, yang merupkan masjid terbesar di Tokyo, dan Masjid Assalam di dekat stasiun Shibuya.

Suasana Kota Tokyo

Anda juga dapat menikmati makanan halal di beberapa restoran, seperti Sumiyakiya untuk yakiniku halal, Sushiken untuk sushi halal, serta berbelanja di toko-toko halal di sekitar distrik seperti Asakusa.

Jangan lupa untuk menikmati pemandangan menakjubkan dari Menara Tokyo, Taman Ueno, dan Taman Shinjuku Gyoen.

2. Kyoto

Kyoto merupakan destinasi menarik bagi wisatawan muslim yang ingin menggali kekayaan budaya Jepang. Kyoto tidak hanya memanjakan mata dengan keindahan bangunan bersejarah dan situs warisan dunia, tetapi juga menyediakan fasilitas yang ramah terhadap kebutuhan wisatawan muslim.

Masjid di Kyoto

Kyoto menawarkan beberapa destinasi menarik, seperti Kinkaku-ji, Kiyomizu-dera, Fushimi Inari Taisha, Bamboo Grove, dan istana Nijo.

Bagi Anda yang ingin berburu kuliner, kota ini menawarkan beragam restoran yang khusus menyajikan makanan halal.

Selain itu, ada Masjid Kyoto sebagai tempat untuk melaksanakan shalat dan beribadah.