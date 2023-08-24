Pemandangannya Mirip Bali, Terasering Cisalada Bogor Cocok buat Healing dari Polusi Jakarta

BUAT warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin menikmati terasering ala Bali tapi belum sempat ke Pulau Dewata, tenang saja. Karena di dekat Ibu Kota ada terasering Cisalada yang mirip tanah sengkedan di Bali.

Ya, terasering Cisalada terletak di Desa Wisata Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menyuguhkan pemandangan alam pedesaan, lokasi ini cocok untuk healing dan melepas penat.

BACA JUGA:

Terasering Cisalada menyuguhkan hamparan persawahan cantik di kaki Gunung Gagak, dihimpit Gunung Kasur dan Gunung Batu. Struktur terasering makin terihat jelas dan indah dari ketinggian.

Sejauh mata memandang, tampak hijaunya vegetasi yang tumbuh subur di kawasan ini. Terlebih di cuaca yang cerah, Anda bisa bersantai di gubuk-gubuk warga, sembari menikmati angin yang berhembus sepoi-sepoi memberikan ketenangan dengan udaranya yang bersih dan segar.

BACA JUGA:

Sebelum masuk dalam daftar desa wisata, terasering ini dulunya memang kerap dijadikan tempat nongkrong, ataupun berswafoto masyarakat lokal.

Namun, kini setelah hadir BUMD dan dibantu dengan kekuatan media sosial, spot ini makin hits dan banyak jadi tujuan para pecinta fotografi, hingga drone dan lainnya.