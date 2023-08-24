Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pesona Lembah Tepus, Wisata Cantik di Gunung Salak buat Healing dari Polusi Jakarta

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |08:12 WIB
Pesona Lembah Tepus, Wisata Cantik di Gunung Salak buat Healing dari Polusi Jakarta
Lembah Tapus di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat (Instagram @desti_anggriany)
A
A
A

POLUSI udara yang memburuk di Jakarta dan sekitarnya mendorong masyarakat mencari tempat healing atau destinasi wisata alam yang menyegarkan. Salah satu yang bisa jadi pilihan adalah Lembah Tepus, kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Bogor, Jawa Barat.

Lembah Tepus punya sungai biru dan air terjun bertingkat yang menjadi daya tarik utamanya. Selain pemandangan alamnya yang indah dan udara sejuk, Lembah Tepus cocok dikunjungi warga Ibu Kota karena letaknya dekat Jakarta.

Menariknya lagi, panorama alam di sini masih cukup terjaga. Suasananya asri, menenangkan, udaranya sejuk, cocok jadi pelarian Anda yang ingin menenangkan diri dari hiruk pikuk ibukota.

 BACA JUGA:

Sebelum sampai ke tujuan, Anda menuju loket. Tiket per orangnya adalah Rp10 ribu dan camping Rp30 ribu, selanjutnya harus menelusuri jalan melewati hutan sekitar 10 menit.

 Ilustrasi

Gunung Salak

Meskipun harus treking melewati hutan dengan jalan setapak, namun Anda tidak perlu khawatir karena sudah dipastikan keamanannya. Sekalipun anak-anak, akan tetap aman tanpa khawatir jatuh.

 BACA JUGA:

Sesampainya di tempat yang dituju, Anda akan langsung disuguhi pemandangan yang indah di Lembah Tepus. Jernihnya air bewarna biru, akan membuat siapa saja terpesona saat melihatnya.

Oh iya, wisatawan diperbolehkan untuk berenang atau sekadar bermain air lho. Rasakan kesegarannya, ditambah lagi dengan pemandangan di sekitarnya yang tidak kala memesona serta bisa memanjakan mata Anda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/408/3095923/7_rekomendasi_tempat_wisata_keluarga_di_bogor_yang_seru_dan_murah-ihZ9_large.jpg
7 Rekomendasi Tempat Wisata Keluarga di Bogor yang Seru dan Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/406/3089318/tempat_camping_di_bogor_yang_ada_curugnya_cocok_buat_healing-okCn_large.jpg
Tempat Camping di Bogor yang Ada Curugnya, Cocok Buat Healing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/549/3066529/nicoles_river_park-u5wh_large.jpg
Keliling Dunia di Nicole's River Park yang Instagramable Abis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/338/3063239/kasat_lantas_polres_bogor_akp_rizky_guntama-Mted_large.jpg
Jalur Puncak One Way Arah Jakarta Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/408/3025783/ilustrasi-5au2_large.jpg
5 Wisata Taman Bunga di Bogor, Indah Estetik Menyegarkan Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/408/2990153/long-weekend-mau-healing-tipis-tipis-buruan-cek-7-hidden-gems-di-bogor-ini-rF8tTuCCQv.JPG
Long Weekend Mau Healing Tipis-Tipis, Buruan Cek 7 Hidden Gems di Bogor Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement