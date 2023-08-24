Pesona Lembah Tepus, Wisata Cantik di Gunung Salak buat Healing dari Polusi Jakarta

POLUSI udara yang memburuk di Jakarta dan sekitarnya mendorong masyarakat mencari tempat healing atau destinasi wisata alam yang menyegarkan. Salah satu yang bisa jadi pilihan adalah Lembah Tepus, kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Bogor, Jawa Barat.

Lembah Tepus punya sungai biru dan air terjun bertingkat yang menjadi daya tarik utamanya. Selain pemandangan alamnya yang indah dan udara sejuk, Lembah Tepus cocok dikunjungi warga Ibu Kota karena letaknya dekat Jakarta.

Menariknya lagi, panorama alam di sini masih cukup terjaga. Suasananya asri, menenangkan, udaranya sejuk, cocok jadi pelarian Anda yang ingin menenangkan diri dari hiruk pikuk ibukota.

Sebelum sampai ke tujuan, Anda menuju loket. Tiket per orangnya adalah Rp10 ribu dan camping Rp30 ribu, selanjutnya harus menelusuri jalan melewati hutan sekitar 10 menit.

Meskipun harus treking melewati hutan dengan jalan setapak, namun Anda tidak perlu khawatir karena sudah dipastikan keamanannya. Sekalipun anak-anak, akan tetap aman tanpa khawatir jatuh.

Sesampainya di tempat yang dituju, Anda akan langsung disuguhi pemandangan yang indah di Lembah Tepus. Jernihnya air bewarna biru, akan membuat siapa saja terpesona saat melihatnya.

Oh iya, wisatawan diperbolehkan untuk berenang atau sekadar bermain air lho. Rasakan kesegarannya, ditambah lagi dengan pemandangan di sekitarnya yang tidak kala memesona serta bisa memanjakan mata Anda.