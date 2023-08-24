Serunya Healing ke Wana Wisata Simbat Wuluhan, Banyak Spot Foto Keren buat Selfie

JIKA Anda mengunjungi Jember, Jawa Timur tak ada salahnya mampir ke Wana Wisata Simbat Wuluhan.

Ya, tempat wisata ini dikenal punya banyak spot foto instagenic dengan lanskap pemandangan alam yang elok.

Simbat merupakan singkatan dari Sukmo Ilang Manggar Babatan. Sukmo Ilang adalah nama tempat, Manggar merupakan nama dari gunung dan Babatan adalah nama dari pengelola objek wisata ini.

Objek wisata ini dibangun karena sebelumnya terdapat penambangan liar. Warga setempat kemudian berinisiatif menjadikanya sebagai wisata instagenic agar tempat tersebut bebas dari penambangan liar.

Wana wisata Simbat Wuluhan (Foto: AJ Yuna)

Tempat ini dibuka pada 2017 lalu dan selalu ramai dikunjungi wisatawan, apalagi jika memasuki akhir pekan, banyak muda mudi datang untuk berfoto dengan spot foto instagenic berlatar belakang pegunungan yang cantik.

Dengan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, Anda sudah bisa berburu spot foto instagramable yang tersedia, seperti rumah pohon, sangkar burung, tempat duduk lingkaran, bangku melayang, bingkai foto maupun spot instagenic lainnya.