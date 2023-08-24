Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Serunya Healing ke Wana Wisata Simbat Wuluhan, Banyak Spot Foto Keren buat Selfie

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:01 WIB
Serunya Healing ke Wana Wisata Simbat Wuluhan, Banyak Spot Foto Keren buat Selfie
Wana wisata Simbat Wuluhan, Jember, Jawa Timur (Foto: Instagram/@alfi611)
A
A
A

JIKA Anda mengunjungi Jember, Jawa Timur tak ada salahnya mampir ke Wana Wisata Simbat Wuluhan.

Ya, tempat wisata ini dikenal punya banyak spot foto instagenic dengan lanskap pemandangan alam yang elok.

Simbat merupakan singkatan dari Sukmo Ilang Manggar Babatan. Sukmo Ilang adalah nama tempat, Manggar merupakan nama dari gunung dan Babatan adalah nama dari pengelola objek wisata ini.

Objek wisata ini dibangun karena sebelumnya terdapat penambangan liar. Warga setempat kemudian berinisiatif menjadikanya sebagai wisata instagenic agar tempat tersebut bebas dari penambangan liar.

Simbat Wuluhan

Wana wisata Simbat Wuluhan (Foto: AJ Yuna)

Tempat ini dibuka pada 2017 lalu dan selalu ramai dikunjungi wisatawan, apalagi jika memasuki akhir pekan, banyak muda mudi datang untuk berfoto dengan spot foto instagenic berlatar belakang pegunungan yang cantik.

Dengan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, Anda sudah bisa berburu spot foto instagramable yang tersedia, seperti rumah pohon, sangkar burung, tempat duduk lingkaran, bangku melayang, bingkai foto maupun spot instagenic lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/549/3070882/ilustrasi_resort_hutan-iOCB_large.jpg
9 Resor Mewah di Hutan Hujan untuk Pengalaman Menginap Dekat Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/408/3070868/aurora_borealis_fenomena_cahaya_utara_yang_memikat_langit_malam-kBwc_large.jpg
Aurora Borealis, Fenomena Cahaya Utara yang Memikat Langit Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/408/3029768/danau_memukau_di_berau-4OGZ_large.JPG
3 Danau Memukau di Berau, Cantik Segarkan Mata Wajib Masuk Bucket List
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/408/3023669/driam_riverside-g3hQ_large.JPG
7 Tempat Wisata Keren di Ciwidey, Pas buat Healing dan Relaksasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/408/3023098/tawangmangu_wonder_park-ir67_large.JPG
7 Tempat Wisata Populer di Tawangmangu, Cocok Dieksplor saat Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/408/3020500/danau_paisu_pok-oafX_large.JPG
Mirip Labuan Cermin, Danau di Sulawesi Tengah Ini Indah Sebening Kaca
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement