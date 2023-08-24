Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Surga Belanja di Bangkok Thailand, Paling Pas buat Memuaskan Hobi Fesyen

Antara , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |15:03 WIB
4 Surga Belanja di Bangkok Thailand, Paling Pas buat Memuaskan Hobi Fesyen
Krungthong Plaza, Bangkok, Thailand (Foto: Ken Wong)
KOTA Bangkok, Thailand telah sejak lama populer sebagai 'surga' belanja, terutama para penghobi fesyen, baik versi premium di mal maupun barang dengan harga terjangkau di pasar tradisional.

Berdasarkan riset YouGov berjudul 'Retail Therapy and Travel: Exploring Insights into Shopping Tourists' menunjukkan bahwa satu dari lima wisatawan global melancong untuk berbelanja.

Turis asal Malaysia, Indonesia, Filipina, Jepang dan Thailand memegang pangsa pasar yang besar untuk aktivitas belanja.

Berikut 4 surga belanja di Bangkok paling pas buat memuaskan hobi fesyen, seperti dikutip dari ANTARA;

Wisata Belanja di Bangkok

Chatuchak Friday Night Market (Foto: IG/@chatuchakweekendmarket)

1. Chatuchak Friday Night Market

Pasar Chatuchak sudah lama terkenal sebagai pusat belanja terbesar dan terlengkap di Bangkok, namun, mungkin belum banyak yang tahu di lokasi tersebut juga terdapat pasar malam.

Pasar malam Chatuchak hanya buka pada Jumat, mulai pukul 22.00 sampai 07.00 keesokan harinya. Berbeda dengan pasar pagi, pedagang pasar malam Chatuchak menjual produk dalam partai besar sehingga harga barang menjadi semakin murah.

2. Krungthong Plaza

Terletak di seberang Platinum Fashion Mall, Krungthong Plaza menawarkan produk fesyen segala ukuran, mulai dari S sampai 8XL, dan mengikuti tren terbaru.

Krungthong Plaza

Krungthong Plaza (Foto: Ken Wong)

Jika Krungthong Plaza menjadi tujuan utama kunjungan utama ke Bangkok, wisatawan bisa memilih penginapan yang ada di sekitar sentra belanja tersebut.

3. Wang Lang Market

Wang Lang Market berada di sepanjang Sungai Chao Phraya, salah satu area tersibuk kota Bangkok. Pasar itu menjual produk fesyen, kerajinan tangan, dan barang-barang antik. Seperti di pasar tradisional, penjual terbuka untuk negosiasi harga.

