Sandiaga Tekankan Pentingnya Kesetaraan bagi Disabilitas dalam Berkarya dan Dunia Kerja

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa pentingnya mewujudkan nilai-nilai kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam berbagai hal termasuk dunia kerja.

Hal itu disampaikan Sandiaga dalam Kajian Ekonomi Series 11 dengan tema ‘Entrepreneur Disabilitas, Ciptakan Kemandirian Ekonomi’ yang digelar Yayasan Indonesia Setara berkolaborasi dengan Kemenparekraf di Rumah Dinas Menparekraf, Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/8/2023).

BACA JUGA:

Kegiatan ini turut menghadirkan beberapa tokoh inspiratif dari penyandang disabilitas yang memiliki keahlian khusus dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga difabel lainnya.

“Melalui acara ini membuktikan nilai-nilai kesetaraan. Bahwa kesetaraan itu bukan hanya jargon, tapi juga adalah akses peluang lapangan kerja bagi teman-teman penyandang disabilitas,” ujar Sandiaga Uno.

BACA JUGA:

Menurutnya penyandang disabilitas harus memiliki akses yang sama dengan masyarakat lain untuk mendapatkan lapangan kerja.