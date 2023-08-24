Kemenparekraf Libatkan Penyandang Disabilitas Ciptakan Karya Ekonomi Kreatif

YAYASAN Indonesia Setara berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari kalangan penyandang disabilitas dalam Kajian Ekonomi Series 11 dengan tema ‘Entrepreneur Disabilitas, Ciptakan Kemandirian Ekonomi’.

Kegiatan yang turut dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berlagsung di Rumah Dinas Menparekraf, Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/8/2023).

BACA JUGA:

Acara ini membuktikan bahwa para penyandang disabilitas atau anak-anak super mampu bersaing di dunia kerja dan wajib mendapatkan peluang setara dengan masyarakat umum.

“Mereka adalah kaum disabilitas namun bisa menciptakan karya-karya ekonomi kreatif yang sangat brilian,” ujar Sandiaga Uno.