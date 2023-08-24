Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Liburan Naik Bus Jakarta-Bali, Ini 7 Pilihan PO dan Harga Tiketnya

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |09:20 WIB
Liburan Naik Bus Jakarta-Bali, Ini 7 Pilihan PO dan Harga Tiketnya
Terminal Kampung Rambutan turut melayani keberangkatan bus Jakarta-Bali. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
LIBURAN ke Bali bisa dilakukan via darat dari Jakarta. Ada banyak pilihan transportasi. Selain pakai kendaraan pribadi atau kereta api, traveler juga bisa menggunakan bus Antarkota Antarprovinsi atau AKAP dengan rute langsung Jakarta-Bali pulang pergi.

Perusahaan Otobus atau PO yang melayani perjalanan Jakarta-Bali ada beragam pilihan dengan tingkat kenyamanan tergantung kelas. Harga ongkosnya juga terjangkau.

Berikut 7 PO bus yang melayani perjalanan Jakarta-Bali beserta harga tiketnya.

 BACA JUGA:

1. Bus Lorena 

PO Lorena memiliki armada kelas executive yang difasilitasi AC, TV sentral, toilet, bantal dan lainnya. Bus ini memiliki 2 tempat untuk keberangkatan seperti perjalanan dari Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur menuju Denpasar, Bali.

 Ilustrasi

PO Lorena (IG @dhenyharanto53)

Operasionalnya dari pukul 13.30 – 11.24. Serta Capem Denpasar Gatsu menuju Cabang RA Kartini, pukul 08.30 – 05.46, dengan tarif Rp565.000.

2. Bus Gunung Harta

Jenis PO ini memiliki armada executive dan yang difasilitasi servis makanan untuk 2 kali makan. Bus ini memiliki 6 tempat untuk keberangkatan, dan pada tahun 2022 PO Gunung Harta telah jalur baru melewati Cirebon dan Pekalongan, dengan armada Jetbus Hino.

 BACA JUGA:

Salah satu tempat keberangkatan PO ini adalah Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur menuju Terminal Mengwi di Badung Bali, tarifnya sekitar Rp540.000.

 Ilustrasi

Bus Gunung Harta

3. Bus Tiara Mas

PO ini memiliki armada executive yang dilengkapi dengan AC, port USB dan lainnya. Bus ini memiliki 1 tempat keberangkatan yaitu dimulai dari Terminal Kalideres Jakarta Barat menuju Terminal Mengwi. Jam operasional pukul 17.30 – 06.00 WIB, tarif Rp530.000.

