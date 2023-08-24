Kenapa Dinamakan Bandara Soekarno-Hatta? Begini Sejarahnya

BANDARA Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang, Banten merupakan pintu gerbang utama Indonesia. Sebagai salah satu bandara tersibuk di dunia, bandara ini punya sejarah panjang.

Dulunya namanya Bandara Cengkareng, lalu kenapa sekarang terkenal dengan Bandara Soekarno-Hatta atau Soetta?

Bandara Soekarno-Hatta pertama kali dibuka pada 1985 dengan nama Bandara Internasional Cengkareng. Pada awalnya, bandara ini hanya memiliki satu terminal dan melayani penerbangan internasional dan domestik.

Pada 1992, terminal kedua dibuka untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang.

Bandara Soekarno-Hatta populer di masyarakat sebagai Bandara Cengkareng, merujuk kode IATA “CGK” karena berdekatan dengan wilayah Cengakareng, Jakarta Barat, meskipun secara geografis berada di kecamatan Benda, Kota Tangerang.

Bandara Soekarno-Hatta (Okezone.com/Dimas AF)

Lantas kenapa dinamakan Bandara Soekarno-Hatta?

Mengutip laman angkasapura2.co.id, bandar udara ini diberi nama sesuai dengan dwitunggal tokoh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno dan Mohammad Hatta, yang sekaligus merupakan Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia.

Nama ini dipilih untuk memperingati perjuangan Soekarno dan Hatta dalam memimpin Indonesia menuju kemerdekaan dan juga sebagai penghormatan terhadap peran mereka dalam sejarah.

Bandara Soekarno-Hatta dibangun untuk menggantikan fungsi Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat dan Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur.

Pembangunan Bandara Soekarno-Hatta dimulai 1975 sampai 1981, disepakati rencana pembangunan 3 landasan pacu, jalan aspal, 3 terminal domestik dan 1 terminal haji.