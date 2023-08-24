Ada Cashback 78% dan Cicilan 0% untuk Liburan Selama Bulan Kemerdekaan dari Mister Aladin

Ada promo hemat kemerdekaan dari Mister Aladin dan Indodana. (Foto: MNC Media)

MERDEKA merupakan momen ketika Anda bisa liburan tanpa menguras tabungan. Karena itu, jangan lewatkan Promo Hemat Merdeka Indodana di Mister Aladin untuk mendapatkan cashback 78% dan cicilan 0% dengan pembayaran menggunakan Indodana.

Indodana merupakan aplikasi pay later, di mana Anda bisa memesan paket liburan melalui Mister Aladin dan membayarnya kemudian. Ada limit hingga jutaan rupiah serta cicilan hingga 6 bulan loh.

Karena itu, segera unduh aplikasi Indodana melalui Play Store dan App Store, kemudian lakukan pendaftaran untuk bisa mengajukan limit yang diinginkan. Jangan lupa, manfaatkan promo ini untuk membooking liburan melalui aplikasi Mister Aladin.

Pertanyaannya kemudian, Promo Hemat Merdeka Indodana di Mister Aladin ini berlaku untuk apa saja sih? Simak penjelasannya berikut ini.