Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ada Cashback 78% dan Cicilan 0% untuk Liburan Selama Bulan Kemerdekaan dari Mister Aladin

Lutfi Fadila , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |15:52 WIB
Ada <i>Cashback</i> 78% dan Cicilan 0% untuk Liburan Selama Bulan Kemerdekaan dari Mister Aladin
Ada promo hemat kemerdekaan dari Mister Aladin dan Indodana. (Foto: MNC Media)
A
A
A

MERDEKA merupakan momen ketika Anda bisa liburan tanpa menguras tabungan. Karena itu, jangan lewatkan Promo Hemat Merdeka Indodana di Mister Aladin untuk mendapatkan cashback 78% dan cicilan 0% dengan pembayaran menggunakan Indodana. 

Indodana merupakan aplikasi pay later, di mana Anda bisa memesan paket liburan melalui Mister Aladin dan membayarnya kemudian. Ada limit hingga jutaan rupiah serta cicilan hingga 6 bulan loh.

Karena itu, segera unduh aplikasi Indodana melalui Play Store dan App Store, kemudian lakukan pendaftaran untuk bisa mengajukan limit yang diinginkan. Jangan lupa, manfaatkan promo ini untuk membooking liburan melalui aplikasi Mister Aladin.

Pertanyaannya kemudian, Promo Hemat Merdeka Indodana di Mister Aladin ini berlaku untuk apa saja sih? Simak penjelasannya berikut ini.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/406/3067566/mister_aladin-Nxz1_large.jpg
Strategi Cerdas Memanfaatkan Gaji untuk Liburan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/406/3049637/promo_terbang_happy_terus-25gc_large.jpg
Jelajahi Keajaiban Indonesia dengan Promo Terbang Happy Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/406/3045638/tips_memilih_tiket_pesawat-ox5t_large.jpg
Tips Memilih Tiket Pesawat ke Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3045021/pentingnya_pengurusan_dokumen_saat_perjalanan_bisnis-4csW_large.jpg
Pentingnya Pengurusan Dokumen Saat Melakukan Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/406/3041741/keuntungan_pemesanan_paket_tiket_pesawat_dan_hotel_untuk_perjalanan_bisnis-MDfv_large.jpg
Keuntungan Pemesanan Paket Tiket Pesawat dan Hotel untuk Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/406/3039428/rencanakan_liburan_dengan_promo_menarik_mister_aladin-kyIQ_large.jpg
Cara Mudah Menikmati Liburan setelah Gajian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement