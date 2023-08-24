205.078 Turis Asing Naik Kereta Api di Indonesia Sepanjang 2023, Meningkat 82 Persen

TAK hanya diminati masyarakat dalam negeri, moda transportasi kereta api juga menjadi primadona bagi warga negara asing yang sedang berwisata di Indonesia.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat terdapat 205.078 penumpang warga negara asing (WNA) selama periode Januari sampai Juli 2023, atau meningkat 82 persen dibanding periode yang sama pada 2022 sejumlah 112.703 penumpang.
“KAI sebagai salah satu operator transportasi publik berbasis rel di Indonesia, tidak hanya melayani pelanggan domestik, namun juga pelanggan asing dari berbagai negara. Peningkatan sebesar 82 % dibandingkan tahun yang lalu, menunjukkan peningkatan kepercayaan semua pihak, termasuk diantaranya penumpang WNA terhadap layanan KAI yang andal, aman, dan tepat waktu,” kata VP Public Relations KAI, Joni Martinus, Kamis (24/8/2023).
Kereta api yang menjadi favorit penumpang WNA selama Januari sampai Juli 2023 yaitu KA Argo Wilis (Bandung - Surabaya Gubeng pp) sebanyak 5.793 penumpang, KA Sancaka (Yogyakarta - Surabaya Gubeng pp) sebanyak 4.063 penumpang, dan KA Argo Dwipangga (Gambir - Solo Balapan pp) sebanyak 3.731 penumpang,
Adapun relasi perjalanan yang menjadi favorit WNA pada periode tersebut yaitu relasi Gambir - Bandung (19.352 penumpang), relasi Bandung - Gambir (15.558 penumpang), dan relasi Gambir - Yogyakarta (10.820 penumpang).
Turis asing di kereta api (KAI)
Berikut stasiun-stasiun keberangkatan favorit WNA dalam perjalanan menikmati tempat wisata di Indonesia:
1. Stasiun Gambir: 45.062 penumpang
2. Stasiun Yogyakarta: 35.450 penumpang
3. Stasiun Bandung: 27.152 penumpang
4. Stasiun Pasar Senen: 11.796 penumpang
5. Stasiun Surabaya Gubeng: 9.638 penumpang
6. Stasiun Malang: 7.029 penumpang
7. Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng: 6.437 penumpang
8. Stasiun Lempuyangan: 4.821 penumpang
9. Stasiun Surabaya Pasarturi: 4.616 penumpang
10. Stasiun Probolinggo: 4.475 penumpang