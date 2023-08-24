Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

205.078 Turis Asing Naik Kereta Api di Indonesia Sepanjang 2023, Meningkat 82 Persen

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |04:02 WIB
205.078 Turis Asing Naik Kereta Api di Indonesia Sepanjang 2023, Meningkat 82 Persen
Jumlah turis asing naik kereta api di Indonesia meningkat sepanjang 2023. (Foto: PT KAI)
A
A
A

TAK hanya diminati masyarakat dalam negeri, moda transportasi kereta api juga menjadi primadona bagi warga negara asing yang sedang berwisata di Indonesia.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat terdapat 205.078 penumpang warga negara asing (WNA) selama periode Januari sampai Juli 2023, atau meningkat 82 persen dibanding periode yang sama pada 2022 sejumlah 112.703 penumpang.

“KAI sebagai salah satu operator transportasi publik berbasis rel di Indonesia, tidak hanya melayani pelanggan domestik, namun juga pelanggan asing dari berbagai negara. Peningkatan sebesar 82 % dibandingkan tahun yang lalu, menunjukkan peningkatan kepercayaan semua pihak, termasuk diantaranya penumpang WNA terhadap layanan KAI yang andal, aman, dan tepat waktu,” kata VP Public Relations KAI, Joni Martinus, Kamis (24/8/2023).

Kereta api yang menjadi favorit penumpang WNA selama Januari sampai Juli 2023 yaitu KA Argo Wilis (Bandung - Surabaya Gubeng pp) sebanyak 5.793 penumpang, KA Sancaka (Yogyakarta - Surabaya Gubeng pp) sebanyak 4.063 penumpang, dan KA Argo Dwipangga (Gambir - Solo Balapan pp) sebanyak 3.731 penumpang,

Adapun relasi perjalanan yang menjadi favorit WNA pada periode tersebut yaitu relasi Gambir - Bandung (19.352 penumpang), relasi Bandung - Gambir (15.558 penumpang), dan relasi Gambir - Yogyakarta (10.820 penumpang).

Ilustrasi

Turis asing di kereta api (KAI)

Berikut stasiun-stasiun keberangkatan favorit WNA dalam perjalanan menikmati tempat wisata di Indonesia:

1. Stasiun Gambir: 45.062 penumpang

2. Stasiun Yogyakarta: 35.450 penumpang

3. Stasiun Bandung: 27.152 penumpang

4. Stasiun Pasar Senen: 11.796 penumpang

5. Stasiun Surabaya Gubeng: 9.638 penumpang

6. Stasiun Malang: 7.029 penumpang

7. Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng: 6.437 penumpang

8. Stasiun Lempuyangan: 4.821 penumpang

9. Stasiun Surabaya Pasarturi: 4.616 penumpang

10. Stasiun Probolinggo: 4.475 penumpang

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/406/2946817/55-persen-orang-naik-kereta-cepat-whoosh-untuk-liburan-TTdmvbfvEc.jpg
55 Persen Orang Naik Kereta Cepat Whoosh untuk Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/406/2945688/sepekan-periode-libur-nataru-1-4-juta-traveler-bepepergian-dengan-kereta-api-w5UCAquUwU.jpg
Sepekan Periode Libur Nataru, 1,4 Juta Traveler Bepepergian dengan Kereta Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/406/2945093/2-bulan-beroperasi-kereta-cepat-whoosh-tembus-1-juta-lebih-penumpang-VmTPAFAUao.jpg
2 Bulan Beroperasi, Kereta Cepat Whoosh Tembus 1 Juta Lebih Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/406/2945080/854-ribu-traveler-naik-kereta-api-selama-libur-natal-2023-meningkat-42-persen-pxt6gEI67Z.jpg
854 Ribu Traveler Naik Kereta Api Selama Libur Natal 2023, Meningkat 42 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/406/2943455/naik-kereta-cepat-whoosh-boleh-loh-bawa-sepeda-begini-aturannya-XDhGOyZsCJ.jpg
Naik Kereta Cepat Whoosh Boleh Loh Bawa Sepeda, Begini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/406/2942183/covid-19-meningkat-naik-kereta-tolong-pakai-masker-dan-cuci-tangan-ya-guys-0TZnyu1ktB.jpg
COVID-19 Meningkat, Naik Kereta Tolong Pakai Masker dan Cuci Tangan Ya Guys!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement