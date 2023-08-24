Viral Kaki Wanita Ini Penuh Bintik Merah Usai Main di Pantai, Apa Penyebabnya?

SEORANG traveler bernama Isabella Viandra menceritakan pengalaman buruk saat berlibur ke pantai bersama keluarganya. Dia mengalami alergi, kakinya dipenuhi bintik-bintik merah usai main di pantai.

Dalam video yang diunggah di akun TikToknya, Isabella mengaku seluruh anggota keluarga dan teman yang ikut liburan ke pantai saat itu juga turut mengalami hal serupa.

Dalam video tersebut, Isabella turut mengunggah beberapa foto kondisi kakinya sebelum dan sesudah ke pantai. Dalam beberapa foto yang dibagikan, kakinya tampak dipenuhi dengan bintik-bintik ruam berwarna merah.

“Happ banget nyeker muter-muter di pasir pantai. Pas pulang dari pantai kaki bintik serem terus gatel perih ga kuat banget,” tulis Isabella dalam keterangan video di akun TikToknya, @isabellaviandraa, dikutip Kamis, (24/8/2023).

Bahkan, usai muncul bintik-bintik merah di kedua kakinya, Isabella tiba-tiba mengalami gejala lain berupa meriang.

TikTok @isabellaviandraa



“Ternyata kaki pacarku juga sama. Bintiknya pada samaan gitu. Kaki temenku juga sama. Pokoknya semua yang ikut kemarin kakinya pada bintik-bintik serem sampe badan meriang,” tuturnya.

Kondisi yang dialaminya itu kemudian semakin parah. Bintik-bintik merah tersebut semakin menjalar. Panik terjadi apa-apa dengan dirinya, Isabella lantas berinisiatif memeriksa ke dokter.

“Nangis terus soalnya bintik bintiknya makin menjalar ke betis. Akhirnya masuk RS karena badan meriang, lemes, badan pokoknya nggak enak banget, takut ada apa-apa,” ungkapnya.

Usut punya usut, kondisi yang dialami Isabella dan keluarganya ternyata karena reaksi alergi yang ditimbulkan oleh serangga Agas saat bermain ke pantai.

Meski bukan kondisi yang serius dan tidak diharuskan dirawat inap, Isabella baru mengetahui bahwa serangga yang memang kerap ada di area pantai itu cukup berbahaya.

“Pas dicek sama dokternya alhamdulillah katanya aku gpp, ini reaksi gigitan agas jadi alergi dan meriang, akhirnya dikasih obat dan boleh pulang soalnya emang nggak kenapa2 sehat2 aja,” tuturnya.

“Pas baca-baca lagi tentang agas, ternyata serangga ini bener-bener serem, dampak terbahayanya bisa sesak napas hingga kematian,” lanjutnya.