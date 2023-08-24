Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Berbentuk Mirip Pesawat Antariksa, Yuk Intip Interior Kapal Pesiar Mewah Rp57 Miliar

Najwa Avifah Octavia , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |21:03 WIB
Berbentuk Mirip Pesawat Antariksa, Yuk Intip Interior Kapal Pesiar Mewah Rp57 Miliar
Kapal pesiar mewah Royal Alpha One senilai Rp57 miliar (Foto: IG/@lazzarinidesign)
KAPAL pesiar atau superyacht super mewah senilai 3 juta pound atau setara Rp57 miliar telah diluncurkan beberapa waktu lalu. Kapal ini memiliki desain unik seperti pesawat luar angkasa dan fasilitas jacuzzi terbaik lho.

Mengutip The Sun, kapal pesiar Royal Alpha One merupakan kapal listrik sepanjang 65 kaki (20 meter) yang menampilkan permukaan kaca fotokromik.

Studio desain Italia Lazzarini mengatakan kapal itu dikonfigurasi dengan tata letak gaya jet pribadi, termasuk kursi dan sofa mewah yang berada di ruang makan.

Dek utama yang luas memiliki banyak area lounge, sedangkan lantai bawah menawarkan tiga kamar tidur dan masing-masing kamar dilengkapi dengan toilet pribadi. Akomodasi juga termasuk dapur dan kabin untuk dua anggota awak.

Kapal Pesiar Royal Alpha One

(Foto: IG/@robbreport_vietnam)

Di bagian belakang, ruang terbuka memungkinkan para tamu untuk mengagumi pemandangan panorama. Tamu juga dapat menyelinap ke laut berkat platform renang yang dapat ditarik.

Bagi mereka yang ingin menikmati deburan ombak, garasi yang luas dijadikan sebagai tempat mainan air dan dapat digunakan para tamu secara gratis.BACA JUGA:

Tamu juga bisa mengatur jacuzzi panorama dan kursi berjemur besar untuk menyerap sinar matahari dan pemandangan yang menakjubkan.

