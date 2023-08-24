Buka F8 Makassar di Pantai Losari, Sandiaga Uno: Festival Tepi Laut Terbaik Dunia

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi gelaran Makassar International Eight Festival and Forum (F8). F8 Kota Makassar sendiri merupakan festival seni dan budaya yang bakal menyajikan atraksi kelas dunia.

"Kian hari, F8 semakin menjadi daya tarik wisata, jadi atraksi kelas dunia yang tentunya inilah yang ingin kita tampilkan," kata Sandiaga usai membuka secara resmi giat F8 di Pantai Losari Makassar, mengutip ANTARA.

Sekadar informasi, F8 ialah festival seni, budaya, dan hiburan yang terdiri dari delapan kegiatan yang dimulai dengan huruf F yaitu food, flower, fashion, film, fiction writer, fussion jazz, folk, dan fine art.

Menparekraf, Sandiaga Uno (Foto: Instagram/@sandiuno)

F8 sebagai salah satu kegiatan yang telah tercatat dalam Kalender Event Nusantara (KEN) Kemenparekraf dipusatkan di area Pantai Losari Makassar pada 23-27 Agustus 2023.

Event akbar di Kota Daeng ini nantinya akan menyajikan berbagai pertunjukan seni budaya, menampilkan karya berbagai desainer, serta penampilan musik dari sejumlah grup musik ibu kota.

"Kami berharap kota di Indonesia dapat terinspirasi dari Kota Makassar. Jika setiap kota memiliki festival seperti ini, maka kita bisa membuat the best waterfront in the world," tuturnya.