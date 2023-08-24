10 Kuliner Khas India Terpopuler, Kaya Rempah-Rempah dan Lezatnya Bikin Ketagihan

KULINER India rasanya otentik dan kaya rempah-rempah, sehingga disukai banyak kalangan. Penikmatnya bisa dibuat ketagihan usai mencicipi makanan India.

Ada berbagai jenis rempah-rempah yang selalu melekat di makanan khas Negeri Bollywood itu. Dua di antaranya yang paling banyak digunakan yaitu, jintan dan kapulaga keduanya tak pernah ketinggalan untuk dijadikan bumbu wajibnya.

Lalu apa saja kuliner India yang paling terkenal? Berikut ini 10 di antaranya. Beberapa bisa Anda temukan di Indonesia lho.

1. Tandoori Ayam

Tandoori ayam merupakan kuliner khas India yang cukup terkenal, karena rasanya unik dan juga lezat. Menariknya, kudapan ini dimasak dengan oven tradisional terbuat dari tanah liat, yakni dinamakan tandoori.

Terbuat dari daging ayam yang direndam lebih dulu menggunakan berbagai macam rempah, yogurt selama 6 jam di lemari pendingin. Ini berguna agar saat dioven, dagingnya akan lembut. Kemudian oven dengan suhunya yang telah disesuaikan.

Tandoori ayam

2. Kathi Roll

Selanjutnya adalah kathi roll, yang merupakan salah satu street food atau jajanan kaki lima yang terkenal dan sangat mudah ditemukan di India.

Makanan satu ini bentuknya mirip dengan kebab, namun tentunya ada yang membedakannya. Pembungkus atau roti yang digunakan untuk kathi roll menggunakan paratha, yakni sejenis flat bread atau roti khas India.

Isiannya terdapat daging ayam yang sudah dibumbui dengan rempah-rempah, cara memasaknya hampir sama dengan kebab.

3. Butter Chicken

Lalu kuliner khas India yang selanjutnya adalah butter chicken. Seperti namanya, kudapan satu ini menggunakan butter sebagai bumbu utamanya. Anda juga bisa menemukannya di Indonesia, beberapa restoran hingga kafe-kafe menjual menu satu ini.

Butter Chicken

Namun makanan ini berbeda dengan ayam mentega yang berasal dari China. Bedanya butter chicken ini menggunakan tambahan rempah-rempah khas India, sehingga rasanya menjadi semakin kaya.

4. Rajma Masala

Rajma masala jadi makanan khas India yang cocok bagi Anda sedang menjalankan diet, karena terbuat dari biji-bijian. Umumnya masyarakat India sangat senang mengonsumsi makanan berbahan dasar biji-bijian, khususnya gandum.

Sementara rajma masala, berbahan dasar kacang merah. Makanan ini kerap disantap dengan roti untuk sarapan.

Bagi Anda yang penasaran dengan makanan ini, bisa membuatnya sendiri lho di rumah. Caranya, cukup merebus kacang merah, setelah matang tiriskan.

Kemudian tumis bumbu-bumbu sebagai bagian bahan utamanya terdiri dari jinten, garama masala, bubuk cabai dan kunyit. Campurkan kacang merah yang sudah direbus tadi, masak hingga rata.