10 Makanan Khas Jambi yang Wajib Dicoba, Rasanya Nendang di Lidah

JAMBI yang dijuluki sebagai Bumi Melayu punya beragam keunikan. Jambi juga aneka jenis kuliner yang enak dan menarik untuk dicoba.

Makanan khas Jambi diolah dari hasil bumi setempat seperti ikan, daging, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah.

Berikut 10 makanan khas Jambi yang telah Okezone rangkum untuk Anda.

1. Gulai Ikan Patin

Gulai ikan patin adalah kuliner khas Jambi yang memiliki rasa gurih dan pedas. Biasanya kuliner ini dapat ditemui pada upacara adat tertentu ataupun saat pesta pernikahan di Jambi.

Gulai ikan patin (IG @dapur_susmi)

Gulai ini dimasak menggunakan rempah-rempah dan campuran kuah santan, proses pengolahan ini cukup terkenal terutama pada suku Besemah.

Suku Besemah mengolah gulai ikan patin dengan menambahkan sentuhan bumbu lainnya seperti sereh dan daun jeruk untuk menambahkan aroma dan rasa segar pada ikan dan kuah.

2. Daging Masak Hitam

Kuliner ini merupakan salah satu yang populer dan khas dari Jambi, diolah menggunakan bumbu hitam yang berasal dari kecap. Selain itu bahan utama dalam kuliner in menggunakan daging sapi yang dimasak dengan kuah santan.

Hidangan ini biasanya disajikan dalam acara keluarga maupun dalam rangka acara besar kedaerahan. Memiliki rasa yang lezat dan gurih dan tekstur daging yang empuk, tidak lepas dari jenis rempah lainnya yang digunakan seperti bumbu halus, kelapa parut yang telah disangrai, jahe, serai, kayu manis, ketumbar, dan lainnya.

Daging masak hitam (warisankuliner.com)

Proses pengolahan yang dilakukan cukup mudah, pertama Anda perlu menyiapkan minyak goreng yang cukup panas, lalu menumis semua bumbu halus, setelahnya masukkan daging dan kelapa parut serta santan, dan diaduk hingga teksturnya menjadi kental dan matang.

3. Soto Semurup

Hidangan soto ini berasal dari kota Kerinci, Jambi. Ciri khas yang dimiliki kuliner ini ialah memiliki kuah yang berwarna kuning yang berbeda dengan jenis soto pada umumnya.

Menggunakan banyak rempah-rempah seperti kunyit, jahe, bawang putih dan cuka, untuk menghasilkan rasa yang sedap. Selain itu, jenis kuah soto yang digunakan berasal dari kaldu sapi dan dijamin memiliki rasa gurih yang dipadukan dengan irisan daging batokok.

Soto semurup (Instagram @debutmakan)

Batokok diartikan sebagai daging kering yang telah diberi bumbu. Untuk seporsi soto ini, terdiri atas sohun, kentang goreng dan irisan daging batokok, serta suwiran bawang goreng untuk menambah sensasi kriuk di atasnya.