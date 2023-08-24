Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Rajin Makan Kacang Hijau, Ini 5 Manfaatnya bagi Tubuh

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |17:46 WIB
Rajin Makan Kacang Hijau, Ini 5 Manfaatnya bagi Tubuh
Kacang Hijau. (Foto: Freepik)
A
A
A

DALAM 100 gram kacang hijau, diketahui memiliki kalori sebesar 347. Memang kacang hijau juga bisa digunkan sebagai subtitusi pengganti nasi.

Kacang hijau banyak diolah menjadi berbagai makanan lezat yang menggunggah selera. Mulai dari isian roti, hingga dibuat bubur dengan cita rasa manis dan gurih.

Bagi pecinta kacang hijau, tahukah kamu jika tak hanya dikenal baik untuk pertumbuhan atau menyuburkan rambut. Kacang hijau juga punya sederetan manfaat lainnya, seperti yang dikutip dari berbagai sumber.

Antijamur dan Antimikroba

Kacang hijau termasuk makanan yang dapat melawan bakteri Helicobacter pylori yang menyebabkan sakit maag.

Anti Kanker

Studi tabung reaksi menunjukkan bahwa senyawa dalam kacang hijau mungkin memiliki sifat antitumor.

Mengurangi Risiko Penyakit Kronis

Kacang hijau mengandung antioksidan yang tinggi, termasuk asam fenolik, flavonoid, asam caffeic, asam sinamat dan banyak lagi. Antioksidan membantu menetralkan molekul yang berpotensi berbahaya yang dikenal sebagai radikal bebas.

Dalam jumlah tinggi, radikal bebas dapat berinteraksi dengan komponen seluler dan menimbulkan kerusakan. Kerusakan ini terkait dengan peradangan kronis, penyakit jantung, kanker, dan penyakit lainnya.

