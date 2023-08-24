Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Banana Roll Cake, Modalnya Cuma Roti Tawar dan Pisang

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |16:32 WIB
Resep Banana Roll Cake, Modalnya Cuma Roti Tawar dan Pisang
Resep Banana Roll Cake. (Foto: Cookpad)
A
A
A

MENJELANG akhir pekan, memang sangat cocok dihabiskan untuk melakukan eksperimen memasak. Tidak perlu makanan yang njelimet cukup yang ada di dapur atau kulkas kita.

Jika kamu punya banyak sisa roti tawar di lemari, cobalah untuk membuat cemilan satu ini. Selain manis, banana roll cake dari roti tawar ini cukup mengenyangkan. Sehingga bisa jadi pengganjal perut, ketika belum sempat menyantap makanan berat!

Banana roll cake juga bisa jadi menu bekal yang praktis untuk anak ataupun di bawa ke kantor. Berikut adalah resepnya, dikutip dari laman cookpad, milik @kreasi_dyah.

Bahan

6 lembar roti tawar, pipihkan

2 buah pisang rebus, lumatkan

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement