Resep Banana Roll Cake, Modalnya Cuma Roti Tawar dan Pisang

MENJELANG akhir pekan, memang sangat cocok dihabiskan untuk melakukan eksperimen memasak. Tidak perlu makanan yang njelimet cukup yang ada di dapur atau kulkas kita.

Jika kamu punya banyak sisa roti tawar di lemari, cobalah untuk membuat cemilan satu ini. Selain manis, banana roll cake dari roti tawar ini cukup mengenyangkan. Sehingga bisa jadi pengganjal perut, ketika belum sempat menyantap makanan berat!

Banana roll cake juga bisa jadi menu bekal yang praktis untuk anak ataupun di bawa ke kantor. Berikut adalah resepnya, dikutip dari laman cookpad, milik @kreasi_dyah.

Bahan

6 lembar roti tawar, pipihkan

2 buah pisang rebus, lumatkan