HOME WOMEN FOOD

Mengenal Arepa, Roti Jagung Populer Kesukaan Masyarakat Venezuela

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |22:30 WIB
Mengenal Arepa, Roti Jagung Populer Kesukaan Masyarakat Venezuela
Arepa khas Venezuela, (Foto: Food Network)
A
A
A

TIAP negara pasti punya sajian hidangan khas alias yang menjadi signature. Ragamnya pun bervariasi, termasuk salah satunya bisa berupa roti.

Contohnya Venezuela yang punya sajian populer dan khas, bernama roti Arepa. Apakah itu Arepa? Dikutip dari Taste Atlas, Kamis (24/8/2023) Arepa merupakan roti jagung yang biasa dikonsumsi oleh banyak masyarakat Venezuela.

Persis seperti artinya, roti Arepa ini memang terbuat dari adonan jagung giling. Nantinya, jagung tersebut menjadi tepung yang siap untuk dimasak. Nama Arepa sendiri berasal dari kata Erepa, yang mana merupakan kata asli dari roti jagung. Diyakini, asal Arepa dari suku asli Venezuela yaitu Timoto-Cuicas, Arawak, Carib, dan Karina.

(Foto: Food Network) 

Roti Arepa hadir dengan tekstur yang cukup renyah pada bagian kulit, dengan tampilan visual warna kecoklatan. Menyantap Arepa diseut paling nikmat diisi bersama berbagai kombinasi bahan lain, bisa mulaia dari kacang-kacangan, keju, alpukat, serta suwiran daging dan bawang bombay.

Halaman:
1 2
      
