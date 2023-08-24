Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kenapa Ikan Marlin Berbahaya saat Terdampar? Ini Faktanya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:15 WIB
Kenapa Ikan Marlin Berbahaya saat Terdampar? Ini Faktanya
Kenapa Ikan Marlin Berbahaya? (Ilustrasi: NOAH Fishery)
A
A
A

KENAPA ikan marlin berbahaya saat terdampar? Pertanyaan ini belakangan menjadi ramai diperbincangkan warganet.

Mengutip berbagai sumber, Kamis (24/8/2023), ikan marlin dianggap berbahaya saat terdampar karena mengandung merkuri tinggi. Kandungan merkuri dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, ginjal, hati, dan otak manusia. Merkuri juga dapat mengganggu perkembangan janin dan anak-anak.

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA), ikan marlin termasuk dalam kategori ikan dengan kandungan merkuri tinggi yang harus dihindari oleh wanita hamil, menyusui, dan anak-anak.

Ikan Marlin

Selain itu, ikan marlin dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan luka parah. Ikan marlin memiliki moncong yang tajam dan kuat yang dapat menembus kulit, daging, tulang, bahkan perahu. Ikan marlin juga memiliki sirip punggung yang tajam sehingga dapat melukai tangan atau kaki jika tersentuh.

Halaman:
1 2
      
