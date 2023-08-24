4 Daun yang Bisa Menurunkan Gula Darah dengan Cepat

INI empat daun yang bisa menurunkan gula darah dengan cepat bisa Anda coba. Ada berbagai ramuan herbal tradisional dipercayai mampu menurunkan kadar gula, sekaligus tekanan darah tinggi dengan cepat dan signifikan.

Beberapa jenis daun herbal ini, bisa ditemukan dengan mudah di perkarangan rumah maupun pasar tradisional.

Berikut empat daun yang bisa menurunkan gula darah dengan cepat disitat dari laman resmi Times Of Hindia:

1. Daun kari





Daun herbal dipercaya dapat menurunkan gula darah yaitu daun kari. Serat yang terkandung dalam daun kari juga berperan penting untuk menurunkan kadar gula darah. Jika memiliki diabetes, daun kari adalah metode alami terbaik untuk menjaga kadar gula darah Anda tetap terjaga.

2. Daun Mangga

Daun mangga dipercaya memiliki khasiat dalam mengontrol bahkan menurunkan tekanan dan gula darah. Anda bisa melakukannya dengan dua cara. Pertama dengan merebus daun mangga salama 15 menit lalu diminum air rebusannya.