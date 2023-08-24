Ternyata 6 Sayuran Ini Bisa Sebabkan Gula Darah Tinggi, Penderita Diabetes Harus Waspada

LIMA sayuran ini ternyata bisa sebabkan gula darah tinggi saat dikonsumsi. Sayuran tersebut akan dibahas dalam artikel ini dan penderita diabetes pun diminta tetap waspada.

Bagi penderita diabetes memang tidak bisa sembarangan dalam mengonsumsi makan, termasuk sayuran yang dianggap baik untuk tubuh.

Melansir berbagai sumber, Kamis (22/8/2023), berikut enam sayuran yang bisa sebabkan gula darah naik.

1. Bit





Bit adalah sayuran akar yang kaya nutrisi dan fitokimia. Umbi ini mengandung kadar folat, mangan, dan kalium yang tinggi dan merupakan sumber serat yang baik.

Sayangnya, bit cukup tinggi pada Indeks Glikemik dengan peringkat 64. Ini menunjukkan bahwa respons glukosa darah dalam 50 g karbohidrat bit sekira 64 persen dari respons glukosa murni.

Meski begitu, bit tetap baik bagi pelaku diet untuk menjaga kadar glukosa tetap stabil. Jadi, ketika konsumsi bit disarankan jangan berlebihan.