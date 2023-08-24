Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Mirror Selfie, Putri Anne Tampil Berani Kenakan Dress Kemben Pamer Tato

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |01:00 WIB
Mirror Selfie, Putri Anne Tampil Berani Kenakan Dress Kemben Pamer Tato
Putri Anne (Foto: Instagram/@anneofficial1990)
A
A
A

PUTRI Anne seperti tak pernah lepas dari sorotan usai rumah tangganya dengan Arya Saloka diterpa isu miring. Terlebih lagi penampilannya yang kini memutuskan untuk melepas hijab.

Melalui postingannya di Instagram, Putri Anne tampil berani dengan menunjukkan penampilannya yang makin nyentrik dengan rambut berwarna merah.

Putri Anne

Putri Anne kembali mencuri perhatian setelah mengunggah foto dirinya saat mirror selfie. Di foto ini dia tampil berani memakai dress ketat motif warna coklat.

Gayanya terlihat nyentrik dan berani dengan rambut merah yang kini sudah berganti pirang. Ibu satu anak itu juga tampil memukau dengan makeup tebal dan lipstik bold.

Di foto ini Putri terlihat sangat cantik dan memesona. Saat mirror selfie, dia juga seakan memamerkan tato bergambar awan dan rintik hujan di lengannya.

Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari netizen. Sayangnya, Anne membatasi kolom komentar pada postingannya. Sehingga hanya orang terdekatnya yang memberi komentar pujian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/612/3060802/putri_anne-GW7J_large.jpg
Potret Terbaru Putri Anne, Main Bareng Kupu-Kupu Bikin Netizen Takjub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/194/3059772/putri_anne-ehKW_large.jpg
Potret Putri Anne Pakai Scarf, Tampil Vintage nan Stylish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/612/3042492/putri_anne-L3PO_large.jpg
Putri Anne Tampil Cantik Pakai Halter Dress Batik, Tato di Punggung Bikin Salah Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/612/3014127/potret-seksi-putri-anne-dengan-corset-putih-pamerkan-body-goals-NMwJZLk093.jpg
Potret Seksi Putri Anne dengan Corset Putih, Pamerkan Body Goals
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/612/2958516/putri-anne-pamer-tato-evil-s-eye-ini-maknanya-B66eaEQUn1.jpg
Putri Anne Pamer Tato Evil's Eye, Ini Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/612/2954331/beredar-foto-perempuan-diduga-putri-anne-mirror-selfie-pakai-lingerie-super-seksi-BfPA5U1jAy.jpg
Beredar Foto Perempuan Diduga Putri Anne, Mirror Selfie Pakai Lingerie Super Seksi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement