Mirror Selfie, Putri Anne Tampil Berani Kenakan Dress Kemben Pamer Tato

PUTRI Anne seperti tak pernah lepas dari sorotan usai rumah tangganya dengan Arya Saloka diterpa isu miring. Terlebih lagi penampilannya yang kini memutuskan untuk melepas hijab.

Melalui postingannya di Instagram, Putri Anne tampil berani dengan menunjukkan penampilannya yang makin nyentrik dengan rambut berwarna merah.

Putri Anne kembali mencuri perhatian setelah mengunggah foto dirinya saat mirror selfie. Di foto ini dia tampil berani memakai dress ketat motif warna coklat.

Gayanya terlihat nyentrik dan berani dengan rambut merah yang kini sudah berganti pirang. Ibu satu anak itu juga tampil memukau dengan makeup tebal dan lipstik bold.

Di foto ini Putri terlihat sangat cantik dan memesona. Saat mirror selfie, dia juga seakan memamerkan tato bergambar awan dan rintik hujan di lengannya.

Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari netizen. Sayangnya, Anne membatasi kolom komentar pada postingannya. Sehingga hanya orang terdekatnya yang memberi komentar pujian.