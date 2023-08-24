Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pamela Safitri Pamer Body Langsing Berbalut Dress Ketat Oranye, Cantik dan Hot!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |00:05 WIB
Pamela Safitri Pamer Body Langsing Berbalut Dress Ketat Oranye, Cantik dan Hot!
Pamela Safitri (Foto : Instagram/@pamelasafitriduoserigala)
A
A
A

PAMELA Safitri Duo Srigala menjadi sorotan netizen karena memiliki imej hot. Hampir semua postingannya di Instagram dia menunjukkan keseksian tubuhnya yang membuat netizen salah fokus.

Seperti pada unggahan terbarunya di Instagram, Pamela Safitri tampil memukau dengan slim dress model halter cut out warna oranye. Dress ketat yang dia pakai itu memiliki potongan rendah di bagian dada dan sangat membentuk bentuk tubuhnya yang ideal.

Pamela Safitri

Pamela terlihat pose menyilangkan kaki sambil memegang satu tangannya. Parasnya juga terlihat cantik dengan makeuo tebal dan rambut dikuncir setengah dengan menyisahkan sedikit poni. Tak lupa dia memberi sedikit senyum ke arah kamera.

Pamela begitu menggoda dengan busana yang memperlihatkan keseksiannya. Paras wajahnya juga menyiratkan senyum genit yang bikin netizen tak berkedip.

"Minum jamu makan nangka, lihat kamu langsung ku suka," tulis Pamela dalam ketarang fotonya seperti dikutip MNC Portal dari Instagram @pamelaaasafitriduosrigala, Jumat (25/8/2023).

Postingan tersebut tentu saja mendapat banyak komentar dari netizen yang menggoda perempuan berusia 30 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
