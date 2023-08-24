Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret SZM, Selebgram Cantik Asal Bogor

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |21:02 WIB
Potret SZM, Selebgram Cantik Asal Bogor
Selebgram SZM. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELEBGRAM SZM merupakan selebgram asal Bogor dengan nama akun Instagram @araamudrikah. Dia pun merupakan selebgram yang cukup tenar, dengan jumlah pengikut mencapai 84 ribu lebih.

SZM sendiri biasa dikenal dengan inisial AR. Inisial AR merupakan singkatan dari Araa Mudrikah, nama aslinya. Berikut beberapa potret SZM, selebgram cantik asal Bogor. 

Kerudung Coklat

Selebgram SZM

Dengan pakaian dan kerudung coklat yang senada, AR terlihat tersenyum sembari duduk dengan anggun. 

Baju Hitam

Selebgram SZM

AR terlihat mengenakan baju hitam dengan corak ungu, ditemani segelas minuman. 

Halaman:
1 2
      
