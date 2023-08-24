Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potet Atlet Voli Cantik Anna Obiala dan Profilnya

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |20:22 WIB
6 Potet Atlet Voli Cantik Anna Obiala dan Profilnya
Anna Obiala. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET cantik Anna Obiala merupakan Pemain bola voli asal Polandia. Pemilik nama lengkap Anna Obiała née Stencel ini lahir pada 28 Agustus 1995 dan bermain di posisi tengah.

Sudah banyak kali prestasi yang dia catatkan, seperti perak pada Piala Super Polandia di tahun 2021, 2022, dan 2023. Medali emas di Piala Polandia pada 2021 dan 2022.

Menempati posisi sebagai Middle-blocker, dia memiliki tinggi 187 cm dengan berat 71 kg. Di sisi lain, jangkauan Spike atau smashnya mencapai 306 cm dengan jangkauan block 300 cm.

Terlepas dari prestasinya tersebut, penampilan Anna pun cukup mencuri perhatian. Berikut beberapa tampilannya seperti dilansir dari akun Instagramnya @rudzielec_08.

Main Ayunan

Anna Obiala

Anna terlihat tengah menikmati sinar matahari sore di sebuah ayunan di pantai. Dia menggunakan baju dengan aksen jaring-jaring berwarna putih. Wajahnya pun terlihat cerah disinari cahaya matahari.

Baju Pink

Anna Obiala

Kali ini, Anna terlihat menggenggam tangan seseoang, memperlihatkan cicin kawinnya. Anna memilih menggunakan t-shirt pink dengan bawahan hitam. Berfoto di antara ilalang tinggi, Anna pun nampak tersenyum manis.

Halaman:
1 2 3
      
