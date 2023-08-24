Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Wika Salim Kenakan Dress Punggung Terbuka di HUT RCTI, Bening dan Glowing!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |20:00 WIB
Wika Salim (Foto : Instagram/@wikasalim)
WIKA Salim salah satu artis yang ikut memeriahkan Anniversary Celebration RCTI 34 yang berlangsung pada Rabu 23 Agustus 2023. Wika sukses menggoyang panggung Anniversary Celebration RCTI 34 dengan membawakan beberapa lagu yang sedang hits.

Penampilan Wika Salim saat manggung pun mencuri perhatian. Sebab seperti biasa dia terlihat seksi. Di acara itu, Wika tampil hot memakai backless dress dengan aksen payet di area dadanya. Dia juga memamerkan tubuh seksi dan idealnya.

Penasaran seperti apa potret cantik Wika saat tampil di HUT RCTI 34 Anniversary? Berikut ulasannya dari Instagram @wikasalim, Kamis (24/8/2023).

1. Penampilannya stunning

Wika Salim

Potret Wika saat di belakang panggung. Dia memakai backless dress aksen payet di bagian dada. Dia pose dengan satu tangan bertolak dan tangan satunya diangkat ke atas sehingga terlihat ketiak mulusnya. Penampilan Wika begitu stunning di foto ini.

"Bening dan glowing, idola banget," ujar @mimy***

"Bening bersih," tambah @usman***

2. Pamer punggung mulus

Wika Salim

Pada foto selanjutnya dia memamerkan punggung putih dan mulusnya. Rambutnya juga distyling dengan model kepang. Wika nampak pose menoleh dengan lirikan yang bikin para cowok meleleh.

"Wuih backless dong," komen @lasbru***

"Gila Wika cantik banget," kata @andre***

3. Pose jongkok

Wika Salim

Wika tampil menggoda sambil pose jongkok. Dia nampak memadukan penampilannya dengan sneakers abu-abu dari brand Balenciaga.

Aura cantik Wika begitu terpancar dengan makeup tebal dan lipstik warna merah merona. Dia juga menambahkan aksesori panjang menjuntai yang membuat tampilannya makin berkelas. Pose dengan ekspresi wajah fierce, Wika sukses bikin netizen salting.

Halaman:
1 2
      
