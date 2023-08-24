Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Potret Philo Paz Armand Mantan Kekasih Azizah Salsha, Gak Kalah Ganteng dari Pratama Arhan

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:23 WIB
7 Potret Philo Paz Armand Mantan Kekasih Azizah Salsha, Gak Kalah Ganteng dari Pratama Arhan
Philo Paz. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET Philo Paz Armand mantan kekasih Azizah Salsha. Pernikahan pesepak bola Arhan Pratama dan Azizah Salsha menjadi sorotan publik. Diketahui Azizah shalsa pernah menjalin hubungan dengan pria bernama Philo Paz Armand.

Pasalnya putra dari Jennifer Jill ini menjadi mantan terakhir dari Azizah shalsa sebelum menikah dengan Pratama Arhan. Kisah cinta Philo Paz Armand dan Azizah Salsha harus pupus dikarenakan menganut agama yang berbeda. 

Penasaran seperti apa potret Philo Paz Armand mantan kekasih Azizah Salsha? Yuk simak artikel berikut ini.

Philo Paz

Philo Paz Arman telah mencuri perhatian warganet karena memiliki wajah yang begitu tampan. Tak hanya memiliki wajah yang tampan ternyata Philo memiliki keahlian di sirkuit balap.

Philo Paz

Diketahui Philo Paz Armand merupakan putra dari Jennifer Jill dan seorang pengusaha yaitu Maxwell Armand.

Philo Paz

Putra pertama Jennifer Jill ini lahir pada 12 Maret 1996 dan kini usianya menginjak 26 tahun. 

Philo Paz

Philo merupakan pembalap mobil yang bergabung dalam tim Trident Racing pada tahun 2016.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/194/3180176/az-REIO_large.jpg
Azizah Salsha Tampil di JFW 2026, Netizen Ancam Boikot Brand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/612/3173515/pratama-0jUd_large.jpg
Instagram Pratama Arhan Diserbu Usai Resmi Cerai, Netizen: Duda Premium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/612/3165484/azizah-8UwT_large.jpg
Apakah Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dulunya Dijodohkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/612/3165457/zize-EaTO_large.jpg
3 Potret Hangat Kemesraan Pratama Arhan dan Azizah Salsha Kini Tinggal Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/612/3165451/philo-Kpz9_large.jpg
Profil Philo Paz Armand, Mantan Pacar Azizah Salsha yang Terciduk Main Padel Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/612/3165354/azizah-3uf4_large.jpg
Tanggal Berapa Pratama Arhan Gugat Cerai Azizah Salsha?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement