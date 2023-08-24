Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Syahrini Pulang ke Jakarta Pakai Ikat Pinggang Rantai Emas Rp46 Juta, Netizen: Inces Memang Sesuatu

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |17:00 WIB
Syahrini Pulang ke Jakarta Pakai Ikat Pinggang Rantai Emas Rp46 Juta, Netizen: Inces Memang Sesuatu
Syahrini (Foto : Instagram/@princessyahrini)
A
A
A

BUKAN Syahrini namanya kalau kehidupannya tidak mencuri perhatian publik. Tak hanya tentang kehidupan pribadinya, tapi penampilannya yang selalu menonjolkan sisi glamor.

Istri dari Reino Barack ini juga selalu memakai busana dengan harga fantastis dari ujung kepala hingga ujung kaki. Hal itu tentu saja membuat netizen berdecak kagum.

Syahrini

Seperti pada postingan terbarunya saat Syahrini tengah berkumpul bersama keluarga di Jakarta, dia pun tak lupa memamerkan foto OOTDnya. Di foto itu, pelantun lagu sesuatu itu tampil kece memakai baju lengan panjang warna ungu dipadukan dengan blazer warna baby pink, high waist pants putih dan high heels.

Dia juga terlihat membawa tas kelly dari brand Hermes warna pink. Gaya Syahrini makin kece dengan kacamata hitam dan aksesori belt atau ikat pinggang rantai emas.

Halaman:
1 2 3
      
