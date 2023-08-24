6 Potret Raline Shah Pakai Gaun Pita bak Kado Ultah, Aura Seleb Hollywood!

RALINE Shah sepertinya tak pernah gagal tampil memukau di segala kesempatan. Bahkan, dengan outfit apa pun, ia selalu sukses terlihat cantik.

Mengenakan busana bergaya kasual saja sudah cantik, apalagi jika Raline berbalut outfit formal seperti gaun malam? Seperti pada penampilannya dalam beberapa potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya.

Wanita berdarah Medan tersebut tampak cantik dalam balutan dress hitam dengan detail pita besar bak kado ulang tahun. Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @ralineshah, Kamis, (24/8/2023)

1. Gaun rancangan desainer Hester Phang: Kecantikan Raline di sini disokong oleh gaun rancangan desainer ternama asal Medan, Hester Phang. Ini bukan pertama kalinya bagi desainer tersebut merancang baju untuk Raline.

Pasalnya, Phang juga sempat merancang gaun khusus untuk Raline Shah di ajang red carpet Cannes Film Festival beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:

2.Detail elegan: Dalam potret ini, terlihat jelas detail gaun yang mirip cocktail dress ini. Meski gaun hitam tersebut bergaya tube dress, namun penambahan detail drapery berupa pita besar berwarna hijau di bagian tengahnya membuat dress yang dikenakan Raline tersebut tampak elegan dan sangat eye catching.

BACA JUGA: