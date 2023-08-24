6 Potret Terbaru Salmafina Sunan yang Pacari Duda Lebih Tua 13 Tahun, Makin Memesona!

SELEBGRAM Salmafina Sunan menjadi perbincangan publik baru-baru ini. Usai putus dari kekasihnya, Lumoindong, Salmafina Suna kini sudah memiliki pacar baru.

Hal tersebut diungkap Salmafina dalam podcast YouTube Gritte Agatha 4 bulan lalu. Putri pengacara Sunan Kalijaga tersebut menyebut dirinya sedang dekat dengan pria yang lebih dewasa.

Belakangan diketahui pria tersebut berstatus duda dan 13 tahun lebih tua dari Salmafina. "Emang lagi deket (sama duda) sih," kata Salmafina yang dikutip Okezone, Kamis (24/8/2023).

Terlepas dari asmaranya, penampilan Salmafina juga tak kalah mencuri perhatian. Dia terlihat semakin memesona di usia 24 tahun. Selain itu, Salmafina terlihat semakin langsing dengan body goals idaman.

Berikut potret terbarunya yang Okezone rangkum dari Instagram pribadi Salmafina Sunan, Kamis (24/8/2023).

Pose cantik dengan busana tanpa lengan





Pertama ada potret cantik Salmafina Sunan berpose mengenakan busana atasan tanpa lengan. Rambut panjang yang digerai membuat perempuan berusia 24 tahun ini kian memesona.

Cantik dan menawan dengan dress putih





Berikutya ada potret Salmafina Sunan berpose dalam balutan dress berwarna putih. Dress tersebut memiliki potongan yang memperlihatkan bahu memberi kesan anggun dan seksi. Selain itu, makeup bold dan tatanan rambut dikuncir rapih menambah kesan anggun penampilan Salmafina.

Modis dan seksi





Berikutnya ada Salmafina Sunan tampil cantik dengan rambut panjang yang dikuncir. Dia berpose dalam balutan baju turtleneck merah maroon ketat membentuk lekuk tubuh yang memberi kesan seksi.

Dia memadukan outfit atasan tersebut dengan casual pants warna hitam. Untuk alas kaki, Salmafina memakai high heel wedge sandals yang membuatnya makin modis.