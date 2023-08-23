Cerita Kota Gaib Saranjana Dibaca 6 Juta Orang, Kenapa Cerita Mistis Kerap Digemari Orang?

PEMBAHASAN seputar hal gaib di Indonesia memang tidak pernah sepi dari perhatian. Nah, salah satu yang populer adalah pembahasan seputar kota gaib Saranjana di Kalimantan.

Kota ini dipercaya memiliki peradaban maju, gedung-gedung pencakar langit yang mewah, serta penghuninya punya paras tampan dan cantik. Tak ada habisnya membahas Saranjana, karena selalu muncul misteri tentang kota ini. Terlebih, secara kasat mata manusia normal, lokasi yang diyakini sebagai Saranjana hanyalah sebuah lanskap panorama alam.

Tapi belakangan ini perbincangan Saranja bikin warga Twitter heboh kembali. Pengguna akun bernama Gusti Gina membawa kisah dimana dirinya nekat menyambangi Desa Oka-Oka, dimana Gunung Saranjana berada.

Ya, gunung ini diyakini oleh juru kunci setempat sebagai koordinat perbatasan antara dunia manusia dan saranjana alias pintu gerbangnya. Selain, percakapan antara Gusti Gina dan juru kunci bernama Pua Bela, netizen dibuat terheran-heran ketika keduanya diceritakan dapat berkomunikasi melalui telepon dengan orang Saranjana.

"Terdengar suara perempuan berbahasa Indonesia. Bahasanya baku, lemah lembut, dan tidak ada terdengar logat kedaerahannya sebagai orang Kalimantan," kata Gusti Gina.

Kehebohan thread Gusti Gina di twitter ini sampai mengundang pembaca sebanyak 6 juta dan di repost lebih dari 8 ribu kali. Bahkan, jumlah warganet yang menyukai thread Saranjana tersebut mencapai 43 ribu. Dari sini, terlihat jelas bagaimana antusias masyarakat Indonesia terhadap cerita-cerita horor berbau mistis sekaligus mind blowing. Lalu, kenapa sih warga +62 ini suka sekali dengan kisah-kisah misteri?

Adrenalin Yang Menimbulkan Kesenangan

Menonton, membaca, atau mendengarkan segala sesuatu berbau horor seringkali dianggap mendorong adrenalin. Alih-alih ketakutan, penikmat horor justru menikmati sensasinya.

Apalagi kalau pada akhirnya mampu menyelesaikan cerita horor hingga akhir, seolah rasa keberanian meningkat setelahnya. Dari sebuah sumber, Margee Kerr staf sosiolog di Scare House, Amerika mengatakan bahwa kecintaan orang pada hiburan berbau horor ini muncul dari proses kimiawi dalam otak.