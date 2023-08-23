Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cerita Kota Gaib Saranjana Dibaca 6 Juta Orang, Kenapa Cerita Mistis Kerap Digemari Orang?

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |04:03 WIB
Cerita Kota Gaib Saranjana Dibaca 6 Juta Orang, Kenapa Cerita Mistis Kerap Digemari Orang?
Ilustrasi Mistis. (Foto: Freepik)
A
A
A

PEMBAHASAN seputar hal gaib di Indonesia memang tidak pernah sepi dari perhatian. Nah, salah satu yang populer adalah pembahasan seputar kota gaib Saranjana di Kalimantan.

Kota ini dipercaya memiliki peradaban maju, gedung-gedung pencakar langit yang mewah, serta penghuninya punya paras tampan dan cantik. Tak ada habisnya membahas Saranjana, karena selalu muncul misteri tentang kota ini. Terlebih, secara kasat mata manusia normal, lokasi yang diyakini sebagai Saranjana hanyalah sebuah lanskap panorama alam.

Tapi belakangan ini perbincangan Saranja bikin warga Twitter heboh kembali. Pengguna akun bernama Gusti Gina membawa kisah dimana dirinya nekat menyambangi Desa Oka-Oka, dimana Gunung Saranjana berada.

Ya, gunung ini diyakini oleh juru kunci setempat sebagai koordinat perbatasan antara dunia manusia dan saranjana alias pintu gerbangnya. Selain, percakapan antara Gusti Gina dan juru kunci bernama Pua Bela, netizen dibuat terheran-heran ketika keduanya diceritakan dapat berkomunikasi melalui telepon dengan orang Saranjana.

"Terdengar suara perempuan berbahasa Indonesia. Bahasanya baku, lemah lembut, dan tidak ada terdengar logat kedaerahannya sebagai orang Kalimantan," kata Gusti Gina.

Kehebohan thread Gusti Gina di twitter ini sampai mengundang pembaca sebanyak 6 juta dan di repost lebih dari 8 ribu kali. Bahkan, jumlah warganet yang menyukai thread Saranjana tersebut mencapai 43 ribu. Dari sini, terlihat jelas bagaimana antusias masyarakat Indonesia terhadap cerita-cerita horor berbau mistis sekaligus mind blowing. Lalu, kenapa sih warga +62 ini suka sekali dengan kisah-kisah misteri?

Adrenalin Yang Menimbulkan Kesenangan

Menonton, membaca, atau mendengarkan segala sesuatu berbau horor seringkali dianggap mendorong adrenalin. Alih-alih ketakutan, penikmat horor justru menikmati sensasinya.

Apalagi kalau pada akhirnya mampu menyelesaikan cerita horor hingga akhir, seolah rasa keberanian meningkat setelahnya. Dari sebuah sumber, Margee Kerr staf sosiolog di Scare House, Amerika mengatakan bahwa kecintaan orang pada hiburan berbau horor ini muncul dari proses kimiawi dalam otak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/612/3001289/cerita-horor-gading-marten-saat-nonton-timnas-u-23-ada-yang-ikutan-teriak-selebrasi-YJAeLhoJx6.jpg
Cerita Horor Gading Marten saat Nonton Timnas U-23, Ada yang Ikutan Teriak Selebrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/612/2968965/tantri-kotak-sering-lihat-pocong-hingga-kuntilanak-indigo-UNuaqvJt0s.jpg
Tantri Kotak Sering Lihat Pocong hingga Kuntilanak, Indigo?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/612/2896790/universitas-ini-buka-jurusan-ilmu-sihir-bakal-ada-dukun-tersertifikasi-nih-ueXqzav1fp.jpg
Viral Universitas Buka Jurusan Ilmu Sihir, Bakal Ada Dukun Tersertifikasi Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/612/2887396/kisah-nakes-indonesia-di-jepang-yang-diganggu-saat-shift-malam-wQlS97oHyF.jpg
Kisah Nakes Indonesia di Jepang yang "Diganggu" saat Shift Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/612/2884917/kisah-dan-tradisi-rabo-wekasan-ternyata-ada-3-versi-BE4PjvnWC5.jpg
Kisah dan Tradisi Rabo Wekasan, Ternyata Ada 3 Versi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/612/2881573/kisah-mistis-maryam-diganggu-jin-selama-26-tahun-hingga-meninggalnya-3-ustadz-yang-menolongnya-POz2vS5rh6.jpeg
Kisah Mistis Maryam, Diganggu Jin Selama 26 Tahun hingga Meninggalnya 3 Ustadz yang Menolongnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement