HOME WOMEN LIFE

Viral Cerita Kota Gaib Saranjana, Penghuninya Kok Bisa Telponan Pakai Whatsapp?

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |02:01 WIB
Viral Cerita Kota Gaib Saranjana, Penghuninya Kok Bisa Telponan Pakai Whatsapp?
Pulau yang diyakini lokasi keberadaan kota gaib Saranjana di Kotabaru, Kalsel (Foto: Instagram/@sammyxnyder_istorya)
VIRAL cerita di Twitter tentang kota misteri Saranjana. Bagi para penggemar cerita mistis, kota ghaib yang berada di Pulau Kalimantan ini memang sudah tidak asing. Saranjana sendiri, disebut sebagai kota bangsa jin dengan peradaban yang amat sangat maju. Seisi kota diyakini sangat mewah, termasuk bangunan-bangunannya.

Cerita yang dikisahkan oleh Gusti Gina ini bermula dari keinginannya untuk membuktikan langsung cerita-cerita mengenai kota gaib tersebut pun rela jauh-jauh datang ke Kalimantan Selatan.

Sesuai rencana, Gina dan timnya mengunjungi Desa Oka-Oka, dimana Gunung Saranjana berada. Masyarakat setempat termasuk para juru kunci meyakini, gunung itu merupakan koordinat perbatasan antara dunia manusia dan Saranjana.

Ditemani oleh seorang warga lokal bernama Burhan, Gusti Gina diajak menemui juru kunci bernama Pua Bela. Dia sebenarnya orang biasa, tapi punya akses keluar masuk kota Saranjana serta jadi jembatan informasi. Kenapa? beliau punya KTP dari Saranjana.

Gunung Sarajana

(Gunung Sarajana)

"Aku meminta izin memegang KTP dan Mandaunya, sempat aku abadikan melalui kamera ponselku karna saking penasaran dan misteriusnya," kata Gusti Gina, dikutip dari Twitter.

Satu hal yang cukup aneh dan membuat netizen geleng-geleng kepala antara percaya atau tidak, Gusti Gina menyebut Palu Bela bisa berkomunikasi dengan orang Saranjana melalui telepon Whatsapp. Dia pun membuktikan sendiri hal itu ketika diminta berbicara pada orang Saranjana.

"Terdengar suara perempuan berbahasa Indonesia. Bahasanya baku, lemah lembut, dan tidak ada terdengar logat kedaerahannya sebagai orang kalimantan," ucap Gina.

Percakapan mereka akhirnya membawa Gina dan tim sampai ke tebing batu tidak jauh dari pantai. Ini lah yang dikatakan sebagai gerbang Saranjana.

Tapi sayangnya, Gusti Gina tak meneruskan cerita detail petualangan di Kota Saranjana, karena semua itu sudah tertulis lengkap pada buku yang dijualnya. Ya, jika ingin tahu lebih lengkap harus membeli terlebih dahulu.

Tapi netizen bukan fokus pada bagian yang terputus karena ternyata Gusti Gina berjualan buku seputar menguak Saranjana. Mereka lebih tidak percaya pada setiap tweet yang dia bagikan melalui thread Saranjana tersebut.

