Mengenal Profesi Beauty Advisor Lengkap dengan Tugas, Tanggung Jawab dan Gajinya

MENGENAL Profesi Beauty Advisor Tugas, Tanggung Jawab dan Gajinya, akan dibahas singkat melalui artikel. Mengingat, mungkin kebanyakan orang awam belum terlalu familiar dengan profesi satu ini.

Beauty Advisor (BA) merupakan seseorang yang mengetahui mengenai kecantikan dan brand tempat ia bekerja, agar bisa memegang jabatan sebagai beauty advisor maka harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai kosmetik seperti make up, skincare, produk perawatan rambut dan kulit.

Seorang beauty advisor, bisa disebut juga sebagai konsultan di dunia kecantikan karena tugas utamanya adalah membantu pelanggan dalam memilih produk kecantikan yang cocok untuk mereka. Biasanya beauty advisor berada pada toko kosmetik atau secara langsung datang ke sebuah acara untuk mewakili salah satu brand ia bekerja.

Penasaran seperti apa tugas,tanggung jawab dan gaji seorang beauty advisor? Yuk simak artikel berikut ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (23/8/2023)

a) Tugas

1. Merekomendasi produk: Sebelum merekomendasikan produk, BA harus bertanya mengenai jenis kulit dan kondisi kulit yang dibutuhkan. BA harus mengetahui dulu jenis kulit konsumen sebelum memberikan rekomendasi produk. Barulah setelah itu bisa memberikan produk sesuai dengan keingan dan jenis kulit konsumen, agar produk yang digunakan aman dan cocok.





(Mengenal Profesi Beauty Advisor Lengkap dengan Tugas, Tanggung Jawab dan Gajinya, Foto: Freepik)

2. Menjelaskan jenis produk: BA harus bisa menjawab semua pertanyaan konsumen, harus menjelaskan produk secara detail, seperti menjelaskan manfaat, cara pakai, serta kandungan yang ada pada produk. Anda juga bisa memberikan solusi mengenai permasalah kulit yang dialami oleh konsumen.