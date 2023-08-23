Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ingin Jadi Spider-Man, Anak 8 Tahun Ini Sengaja Digigit Laba-Laba Berbahaya

Jonathan , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |03:02 WIB
Ingin Jadi Spider-Man, Anak 8 Tahun Ini Sengaja Digigit Laba-Laba Berbahaya
Laba-Laba Black Widow. (Foto: OddityCentral)
A
A
A

BANYAK anak-anak memang suka meniru superhero favorit mereka. Oleh karena itu, orang tua memang harus mengajarkan para anaknya bahwa semua itu hanyalah film.

Pasalnya, jika tidak dijaga maka akan berakhir seperti anak laki-laki asal Bolivia ini. Anak berusia 8 tahun tersebut berakhir di rumah sakit setelah dirinya digigit laba-laba black widow yang berbahaya. Hal ini pun dilakukan agar bisa menjadi seperti pahlawan super favoritnya, Spider-Man.

Insiden ini terjadi di kotamadya Vichuloma, dekat kota Oruro, di Bolivia Tengah. Anak berusia 8 tahun, yang namanya tidak diungkap oleh media, dilaporkan sedang bermain di dekat sungai dekat rumahnya ketika ia membalikkan sebuah batu besar dan menemukan laba-laba Black Widow.

Tanpa menyadari konsekuensi digigit laba-laba yang sangat beracun, ia mengambil arakhnida tersebut dan meletakkannya di punggung tangannya, dengan harapan bisa digigit. Dia mendapatkan keinginannya, dan kemudian pulang ke rumah, di mana dia mulai mengalami gejala-gejala seperti nyeri tubuh dan kejang otot yang hebat.

Awalnya, anak laki-laki itu tidak mengatakan apa pun kepada ibunya tentang gigitan laba-laba tersebut. Tapi setelah sekitar tiga jam menderita, dia mengatakan bahwa dia telah digigit laba-laba berwarna-warni.

Ibu anak tersebut kemudian membawa anaknya ke pusat kesehatan, tetapi kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum San Juan de Dios di kota Oruro sebagai keadaan darurat medis. Setelah mendengar tentang gigitan laba-laba tersebut, dokter anak di sana menghubungi Ernesto Vásquez, kepala Program Penyakit Zoonosis di Departemen Kesehatan Oruro, yang membantu menentukan jenis laba-laba yang menggigit anak tersebut.

Ibu dari anak laki-laki tersebut membenarkan bahwa anaknya adalah penggemar berat Spider-Man, namun ia tidak menyangka bahwa anaknya dapat melakukan sesuatu yang sangat berbahaya untuk menjadi seperti pahlawan super Marvel tersebut. Untungnya, setelah mengidentifikasi spesies laba-laba tersebut, dokter memberikan anti-racun yang tepat dan kondisi anak laki-laki itu menjadi stabil hanya dalam waktu 30 menit.

"Anak itu tidak mempertimbangkan risikonya, mengambil laba-laba tersebut dan meletakkannya di bagian belakang telapak tangannya, tempat laba-laba itu menggigit," kata Vásquez kepada kantor berita EFE.

