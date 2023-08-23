Tahu Harga Souvenir KAWS di Prambanan Rp550 Ribu, Netizen Mundur Teratur

SENIMAN asal Amerika Serikat (AS) Brian Donnelly atau yang dikenal dengan name KAWS akhirnya berkunjung ke Indonesia, tepatnya di Candi Prambanan, Yogyakarta. Wisatawan bisa menyaksikan secara langsung patung merah muda ikonik yang ‘rebahan’ di hamparan rumput Candi Prambanan ini.

Selain membawa patung tersebut, dia juga membawa karya seninya berupa baju, Seorang influencer pemilik akun Twitter, @kevinpramudya_ itu pun membongkar harga souvenir resmi dari KAWS: Holiday yang ada di Candi Prambanan ini.

Kevin menceritakan dirinya mencoba mengunjungi salah satu booth souvenir di KAWS: Holiday ini. Ia pun tertarik dengan salah satu kaus yang dijual di booth tersebut.

“Mampir ke pameran KAWS yang ada di Prambanan kemarin, setelah puas berfoto mencoba mampir ke booth souvernir,” tulis Kevin, dikutip MNC Portal Indonesia.

Kevin pun cukup tertarik denagn salah satu kaus dari KAWS: Holiday dan sempat berniat membelinya. Hingga akhirnya penjual souvenir tersebut menyebutkan harga untuk satu kaus KAWS itu. Tak tanggung-tanggung, untuk satu kaus dari KAWS: Holiday ini dijual dengan harga Rp550 ribu.

Kevin pun syok dan memutuskan batal membeli kaus souvenir dari KAWS: Holiday ini. “‘Silahkan kak kaosnya, mau ukuran yang apa? Oh ini satunya 550rb ya.’ Langsung balik badan, dah paling bener oleh-olehnya foto-foto ini aja,” jelasnya.