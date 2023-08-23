Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 24 Agustus: Libra Hari yang Menyenangkan, Sagitarius Sudah Lakukan yang Terbaik

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 24 Agustus: Libra Hari yang Menyenangkan, Sagitarius Sudah Lakukan yang Terbaik
Ilustrasi Zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
BAGAIMANA dengan peruntungan tanda zodiak Anda menjelang akhir pekan ini? Diwarta dari Times of India, berikut prediksi peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Libra, Scorpio dan Sagitarius dari ahli astrologi Samir Jain.

1.Libra: Hari ini bukan jadi hari yang menyenangkan bagi Libra, karena para Libra diramalkan sedang dilanda kebosanan yang akhirnya berdampak pada cara kerja Anda. Kerjaan jadi terlambat dan tertunda. Kehidupan asmara pribadi juga sedikit terganggu, jika Anda tak bisa memisahkan kehidupan profesional dan pribadi.

2. Scorpio: Hari ini Anda ada getaran positif yang dirasakan para Scorpio di lingkungan sekitarnya. Tak heran segalanya sesuatunya jadi terkendali, kehidupan asmara juga baik-baik saja.

3. Sagitarius: Hari ini para Sagitarius sudah melakukan yang terbaik di tempat kerjanya, makanya Anda punya ikatan yang baik dengan atasan dan peluang mendapatkan beberapa tanggung jawab baru terkait dengan promosi karir. Anda juga mungkin mendapatkan insentif yang baik terkait pekerjaan.

(Rizky Pradita Ananda)

      
