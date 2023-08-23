Ramalan Zodiak 24 Agustus: Aries Sibuk dengan Orang Tercinta, Gemini Lagi Malas dan Bosan

BAGAIMANA dengan peruntungan tanda zodiak Anda menjelang akhir pekan ini? Diwarta dari Times of India, berikut prediksi peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Aries, Taurus, dan juga Gemini dari ahli astrologi Samir Jain.

1. Aries: Hari ini para Aries kemungkinan akan disibukkan dengan keluarga, tapi meski sibuk Anda menikmati waktu dan momen bersama keluarga atau teman. Kabar baiknya lagi, Anda bsia mengontrol pengeluaran untuk hal-hal yang tidak berguna.

Sehingga pada akhirnya para Aries bisa membeli beberapa barang berharga, yang bisa meningkatkan status sosial Anda.

BACA JUGA: 4 Zodiak Andal Menyeimbangkan Emosi dan Logika di Tempat Kerja

2. Taurus: Hari Kamis ini jadi hari baik bagi para Taurus, karena Anda bisa kembali fokus. Fokus dan konsentrasi yang baik ini membantu mencapai tujuan Anda, baik itu dalam hal bisnis atau kehidupan rumah tangga.

3. Gemini: Hari ini ada beberapa ketidakpuasan yang berpeluang muncul di benak para Gemini, belum lagi hari ini Anda mungkin merasa malas dan bosan. Tak semangat ini akhirnya memengaruhi kecepatan diri dalam menyelesaikan pekerjaan, dan menjadi tertunda pada akhirnya.

(Rizky Pradita Ananda)