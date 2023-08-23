Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 24 Agustus: Aries Sibuk dengan Orang Tercinta, Gemini Lagi Malas dan Bosan

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 24 Agustus: Aries Sibuk dengan Orang Tercinta, Gemini Lagi Malas dan Bosan
Ilustrasi Zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
A
A
A

BAGAIMANA dengan peruntungan tanda zodiak Anda menjelang akhir pekan ini? Diwarta dari Times of India, berikut prediksi peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Aries, Taurus, dan juga Gemini dari ahli astrologi Samir Jain.

1. Aries: Hari ini para Aries kemungkinan akan disibukkan dengan keluarga, tapi meski sibuk Anda menikmati waktu dan momen bersama keluarga atau teman. Kabar baiknya lagi, Anda bsia mengontrol pengeluaran untuk hal-hal yang tidak berguna.

Sehingga pada akhirnya para Aries bisa membeli beberapa barang berharga, yang bisa meningkatkan status sosial Anda.

2. Taurus: Hari Kamis ini jadi hari baik bagi para Taurus, karena Anda bisa kembali fokus. Fokus dan konsentrasi yang baik ini membantu mencapai tujuan Anda, baik itu dalam hal bisnis atau kehidupan rumah tangga.

3. Gemini: Hari ini ada beberapa ketidakpuasan yang berpeluang muncul di benak para Gemini, belum lagi hari ini Anda mungkin merasa malas dan bosan. Tak semangat ini akhirnya memengaruhi kecepatan diri dalam menyelesaikan pekerjaan, dan menjadi tertunda pada akhirnya.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement