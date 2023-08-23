Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Kandang Kambing Mewah di Tuban, Fasilitas Lengkap bak Villa Mahal

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |19:00 WIB
Viral Kandang Kambing Mewah di Tuban, Fasilitas Lengkap bak Villa Mahal
Viral kandang kambing mewah, (Foto: TikTok @nyonyasega)
A
A
A

MENDENGAR kata kandang kambing, kebanyakan orang awam normalnya terpikir kandang kayu yang sederhana dan seadanya, bahkan tak jarang beberapa ditemukan berbau tidak sedap dan kotor.

Nah jangan salah, kandang kambing yang sedang viral di linimasa sosial media satu ini jauh dari kata sederhana dan seadanya. Bagaimana tidak jadi perbincangan ramai jadi para warganet di TikTok? Pasalnya, kandang kambing di Tuban tersebut berbeda dengan kandang pada umumnya yang terkesan jorok dan bau.

Alih-alih seadanya, kotor dan bau, justru kandang tersebut dibuat mewah oleh sang pemilik layaknya villa yang estetik.

 BACA JUGA:

Dalam video yang diunggah pada akun TikTok bernama @nyonyasega, kandang kambing tersebut diketahui berlokasi di Desa Banyuurip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Video tersebut pun menampilkan penampakan kandang kambing yang dibuat nyaman, bukan hanya untuk ternaknya, melainkan bisa jadi tempat santai bagi pemilik dan pekerjanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement