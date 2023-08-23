Viral Kandang Kambing Mewah di Tuban, Fasilitas Lengkap bak Villa Mahal

MENDENGAR kata kandang kambing, kebanyakan orang awam normalnya terpikir kandang kayu yang sederhana dan seadanya, bahkan tak jarang beberapa ditemukan berbau tidak sedap dan kotor.

Nah jangan salah, kandang kambing yang sedang viral di linimasa sosial media satu ini jauh dari kata sederhana dan seadanya. Bagaimana tidak jadi perbincangan ramai jadi para warganet di TikTok? Pasalnya, kandang kambing di Tuban tersebut berbeda dengan kandang pada umumnya yang terkesan jorok dan bau.

Alih-alih seadanya, kotor dan bau, justru kandang tersebut dibuat mewah oleh sang pemilik layaknya villa yang estetik.

Dalam video yang diunggah pada akun TikTok bernama @nyonyasega, kandang kambing tersebut diketahui berlokasi di Desa Banyuurip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Video tersebut pun menampilkan penampakan kandang kambing yang dibuat nyaman, bukan hanya untuk ternaknya, melainkan bisa jadi tempat santai bagi pemilik dan pekerjanya.