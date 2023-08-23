Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Yuk Ikutan Seasonal Promo Kredivo di AladinMall Dapat Diskon hingga Rp100 Ribu

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:43 WIB
Yuk Ikutan Seasonal Promo Kredivo di AladinMall Dapat Diskon hingga Rp100 Ribu
Seasonal Promo Kredivo di AladinMall, (Foto: AladinMall)
A
A
A

ADA promo menarik dari Kredivo yang saying jika dilewatkan, yakni Seasonal Promo Kredivo di AladinMall yang berlaku hingga 31 Desember 2023. Selain dapat diskon gede-gedean, Anda juga bisa menikmati gratis ongkos kirim tanpa batas.

Kredivo merupakan aplikasi pay later yang bisa membuat Anda belanja terlebih dahulu tapi membayar belakangan. PT Kredivo Finance Indonesia sendiri telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Maka dari itu, buruan download aplikasi Kredivo yang tersedia di Google Play Store dan App Store! Setelah itu, lakukan pendaftaran.

Caranya pun cukup mudah, tinggal siapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta dokumen lain yang mungkin dibutuhkan. Tersedia pilihan cicilan dengan bunga yang rendah sehingga tidak memberatkan dan tetap bisa menghemat pengeluaran!

(Ikutan Seasonal Promo Kredivo di AladinMall Dapat Diskon hingga Rp100 Ribu) 

Seasonal Promo Kredivo

Belanja selama Seasonal Promo Kredivo di AladinMall, Anda akan mendapat diskon dari Rp50.000 hingga Rp100.000. Promo berlaku di semua merchant favorit Anda.

Diskon 5 persen hingga 50 ribu

Ketentuan Promo:

1. Promo berlaku hingga 31 Desember 2023.

2. Diskon 5 persen hingga 50 ribu dengan min. transaksi 500 ribu

3. Berlaku khusus cicilan 3 bulan Kredivo di AladinMall

4. Promo berlaku untuk semua pengguna Kredivo dan hanya bisa digunakan 1x/pengguna/periode.

5. Kuota promo terbatas selama periode promo berlangsung.

6. Jika transaksi dibatalkan, diskon ini tidak dapat digunakan lagi untuk transaksi berikutnya.

