Kenapa Bangun Tidur Badan Sakit Semua? Ini 6 Penyebab dan Cara Mengobatinya

KENAPA bangun tidur badan sakit semua? Mari simak penyebab dan cara mengobatinya dalam artikel di bawah ini. Tidur semestinya dapat menjadi obat bagi tubuh kita setelah seharian beraktivitas dan bekerja, karena dengan tidur tubuh kita beristirahat dan bisa pulih kembali saat bangun keesokan paginya.

Namun, kenapa bangun tidur badan sakit semua? Mungkin kondisi ini beberapa kali kamu alami, kamu pun bingung kenapa saat bangun tidur seluruh badan menjadi sakit, padahal semestinya tubuh kamu kembali segar dan siap beraktivitas kembali.

Mari simak penyebab kenapa bangun tidur sakit semua dan cara mengobatinya, yang dikutip dari berbagai sumber pada Senin (21/8/2023).

6 Penyebab Kenapa Bangun Tidur Badan Sakit Semua





(Kenapa Bangun Tidur Badan Sakit Semua, Foto: Timesofindia)

Menurut para ahli, ada sejumlah faktor yang menyebabkan tubuh sakit semua saat bangun tidur, baik itu dari kebiasaan bangun tidur sampai dengan aktivitas yang berlebihan pada waktu sebelum tidur.

1. Olahraga Berlebihan

Olahraga memang baik untuk kesehatan dan dapat menjaga kebugaran tubuh. Namun, jika melakukan olahraga secara berlebihan justru akan mendatangkan masalah. Salah satunya, bangun tidur dengan kondisi badan sakit semua.

Olahraga berlebihan membuat otot-otot di tubuh kamu bekerja keras, sehingga wajar saja jika merasakan sakit di sekujur tubuh saat kamu bangun tidur keesokan paginya, apalagi jika olahraga itu dilakukan menjelang waktu tidur, efeknya akan sangat terasa pada tubuh kamu.

Jadi, berolahraga secara rutin dan tidak berlebihan untuk memperbaiki kualitas tidurmu dan membuat tubuh lebih bugar.

2. Posisi Bantal dan Posisi Tidur Tak Beraturan

(Kenapa Bangun Tidur Badan Sakit Semua, Foto: Timesofindia)

Mungkin kamu sering mendengar istilah “salah bantal”, maksudnya adalah posisi bantal yang salah dapat membuat leher kamu nyeri. Bukan hanya leher, jika posisi tidurmu tidak beraturan, maka tubuh kamu akan merasa sakit keesokan harinya saat bangun. Seringkali, posisi tidur yang menyebabkan tubuh sakit semua adalah tidur dengan posisi tengkurap.

Selain badan sakit semua, posisi tidur ini juga membuat tangan kamu merasakan kesemutan sesaat saat bangun tidur, karena posisi tangan yang tertekuk dan menopang kepala dalam waktu lama.

3. Tidur dengan Kipas Angin yang Dekat dan Kencang

Posisi kipas angin yang dekat dan kecangnya angin yang bertiup juga salah satu penyebab kenapa bangun tidur badan sakit semua. Kadang cuaca yang panas membuat banyak orang harus tdiur dengan kipas yang menyala bahkan angin yang kencang, meskipun tiupan angin ini bisa mengurangi bahkan menghilangkan hawa panas, dampak buruknya adalah kamu akan terbangun dengan badan sakit semua keesokan paginya. Entah itu kaki, tangan, leher, atau bagian tubuh lainnya. Karena, tiupan angin dari kipas itu membuat otot kaku dan kram, hidungmu pun akan ikut tersumbat.