HOME WOMEN LIFE

Raih Diskon Promo Perlengkapan Tidur Bedink hingga 70 Persen, hanya di AladinMall

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:12 WIB
Raih Diskon Promo Perlengkapan Tidur Bedink hingga 70 Persen, hanya di AladinMall
Promo Perlengkapan Tidur Bedink, (Foto: AladinMall)
A
A
A

ALADINMALL kembali menghadirkan Promo Perlengkapan Tidur Bedink, lewat promo yang berlangsung hingga 31 Agustus 2023. Para pembeli berhak mendapat diskon hingga 70 persen dan gratis ongkos kirim loh! Sesuai dengan syarat dan ketentuan.

Bedink sendiri merupakan salah satu brand perlengkapan tidur yang nyaman dan paling hemat. Dipercaya akan kualitasnya yang mengutamakan kesehatan dan kenyamanan penggunanya.

Buat Anda yang ingin mendapatkan kasur nyaman dengan harga terjangkau, berikut ini adalah rekomendasi produk yang ada dalam Promo Perlengkapan Tidur Bedink.

Promo Perlengkapan Tidur Bedink

 

1. Basic Travel Mattress Orthopedic 6cm 100 x 190 - Busa Rebonded: 

Rekomendasi Promo Perlengkapan Tidur Bedink pertama yang bisa Anda dapatkan adalah Basic Travel Mattress Orthopedic. Kasur dengan Busa Rebonded D50 ini dirancang khusus untuk kesehatan tulang belakang. Busa Rebonded ini memiliki konstruksi kasur dengan tingkat density yang kuat sehingga memberikan keseimbangan posisi postur tidur yang sempurna, baik untuk orang dengan masalah tulang belakang, manula dan dewasa.

Sangat direkomendasikan untuk anak-anak, karena dapat membantu pertumbuhan mereka sejak dini dengan menjaga pembentukan tulang belakang agar tetap pada postur sempurna dan mencegah tulang belakang bengkok dan badan bungkuk.


(Dapatkan Diskon Promo Perlengkapan Tidur Bedink hingga 70 persen, hanya di AladinMall) 

*Selama promo, Anda cukup membayar Rp 450.000 dari harga semula Rp 750.000.

 

Telusuri berita women lainnya
