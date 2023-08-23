Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Tips Diet ala Cristiano Ronaldo, untuk Pria Terlihat Seksi

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |18:10 WIB
A
A
A

TIPS diet ala Christiano Ronaldo bisa Anda coba agar terlihat lebih gagah. Pria kelahiran 5 Februari 1985 itu punya rahasia dalam menjaga kesehatan tubuhnya agar tetap bugar.

Penyerang Real Al Nassr FC tersebut rupanya sangat disiplin dalam mengatur kesehatan dan pola makan yang dikonsumsinya setiap hari.

Berikut tips diet ala Christiano Ronaldo dilansir dari Goal:

1. Rajin Olahraga

Christian Ronaldo

Ronaldo selalu mengunjungi tempat gym untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Dia pun mengambil latihan angkat beban hingga treadmill demi menjaga tubuh secara ideal.

“Kami melakukan banyak latihan lari cepat dalam latihan dan itu dapat dimasukkan ke dalam latihan Anda baik di gym atau luar ruangan,” kata Ronaldo

2. Sering Konsumsi Ikan

Pemain berusia 38 tahun itu sepertinya punya menu sendiri untuk makanan sehari-harinya. Dia memilih mengonsumsi ikan yang kaya protein dan zat besi dalam membuat tubuhnya semakin ideal.

Beberapa ikan yang sering dimakan adalah kakap putih ataupun ikan tawar hingga salmon dengan kaya akan gizinya.

